Назначены прокуроры Карагандинской области и Нур-Султана, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Назначения произведены по согласованию с главой государства.
Прокурором Карагандинской области стал государственный советник юстиции III класса Бауыржан Мырзакеров.
Государственную службу начал в 1997 году на должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона. В разное время работал на руководящих должностях военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов. Был заместителем Главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником cлужбы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры. С апреля 2019 года возглавлял столичную прокуратуру.
На должность прокурора Нур-Султана назначен старший советник юстиции Ерлан Утегенов. В органах прокуратуры он работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и Алматы, в том числе на руководящих должностях. Был заместителем Алматинского природоохранного прокурора и прокурора Карасайского района Алматинской области, прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области, а также Талгарского района Алматинской области, начальником управления Комитета по правовой статистике и специальным учётам по городу Алматы. С июня 2019 года занимал должность заместителя прокурора Нур-Султана.