Назначена дата открытия двух новых станций алматинского метро

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В метро Алматы 30 мая в 10:00 состоится официальное открытие новых станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Эти станции являются логическим продолжением девяти действующих станций метрополитена Алматы, связывающими центр города со спальными районами.

"Сарыарка" идёт следующей после станции "Москва", расположена по проспекту Абая между проспектом Алтынсарина и улицей Саина в районе Family Park. Станция "Бауыржан Момышулы" расположена по проспекту Абая, западнее улицы Момышулы.

На станции "Сарыарка" установлены два лифта и восемь эскалаторов, на "Бауыржана Момышулы" — шесть лифтов и 15 эскалаторов.

В дальнейшем планируется завершение строительства станции "Калкаман" и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка "Барлык".























