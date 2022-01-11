Назначен новый глава Правительства Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил на должность премьер-министра Казахстана кандидатуру Алихана Смаилова, передает BaigeNews.kz.

За кандидатуру Смаилова депутаты единогласно проголосовали на заседании Мажилиса Парламента РК. Позже на сайте Акорды появился указ Президента РК о назначении Смаилова главой Правительства РК.

С февраля 2019 года должность премьер-министра РК занимал Аскар Мамин. Он ушел в отставку 5 января 2022 года на фоне массовых беспорядков в стране. Президент Казахстана принял отставку Правительства, назначив и.о. премьер-министра Алихана Смаилова, который до этого момента был первым вице-премьером.



50-летний Смаилов родом из Алматы. Закончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК. Неоднократно был председателем Агентства РК по статистике и вице-министром финансов, а также вице-министром иностранных дел, президентом нацхолдинга "Казагро", министром финансов, помощником Президента РК.