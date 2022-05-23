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Назначен директор Погранслужбы КНБ РК | BaigeNews.kz 23 мая, 16:23
2303

Назначен директор Погранслужбы КНБ РК

Ерлан Алдажуманов назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Пограничной службы, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее распоряжение подписал президент РК, сообщается на сайте Акорды.

Алдажуманов родился в ВКО. Окончил высшее пограничное командное училище им. Дзержинского, военную академию Республики Беларусь.

Опыт работы:

· заместитель начальника пограничной заставы, пограничных отрядов;

· заместитель начальника регионального управления;

· заместитель командующего пограничными частями регионального управления;

· первый заместитель директора - начальник главного штаба Пограничной службы КНБ РК (11.2014-09.2019);

· начальник регионального управления "Оңтүстік" Пограничной службы КНБ РК (09.2019-23.05.2022).

Награждён Орденом Мужества, орденом "Айбын" II степени.
#назначения #КНБ
23 мая, 16:23
2303
Журналист

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