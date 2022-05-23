Назначен директор Погранслужбы КНБ РК

Ерлан Алдажуманов назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Пограничной службы, передаёт BaigeNews.kz
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Соответствующее распоряжение подписал президент РК, сообщается на сайте
Акорды.
Алдажуманов родился в ВКО. Окончил высшее пограничное командное училище им. Дзержинского, военную академию Республики Беларусь.
Опыт работы:
· заместитель начальника пограничной заставы, пограничных отрядов;
· заместитель начальника регионального управления;
· заместитель командующего пограничными частями регионального управления;
· первый заместитель директора - начальник главного штаба Пограничной службы КНБ РК (11.2014-09.2019);
· начальник регионального управления "Оңтүстік" Пограничной службы КНБ РК (09.2019-23.05.2022).
Награждён Орденом Мужества, орденом "Айбын" II степени.