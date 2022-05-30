Назарбаев прокомментировал поправки в Конституцию относительно его статуса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал предлагаемые в Конституцию поправки относительно его статуса, передаёт BaigeNews.kz
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Как пишет политолог Данияр Ашимбаев, Елбасы ответил на его вопросы по телефону.
"Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нём. Изменения вносились и ранее. В целом, я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества. Меня как и всех волнует, чтобы все происходящее было в интересах государства и нашего народа. Также для меня всегда гораздо важнее всего остального было то, что я оставлю после себя своему народу и стране", - сказал Назарбаев в интервью Ашимбаеву, которое политолог опубликовал в своём Telegram-канале
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Елбасы отметил, что в 2019 году "сделал осознанный шаг и несмотря на возражения многих сам ушёл с поста главы государства".
"Ушёл на пике народной поддержки моего курса. О чём свидетельствуют последние президентские выборы в 2015 году, когда я получил 97,7% голосов избирателей. Да, за мной оставались определённые полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите. В соответствии с Конституцией я передал свои полномочия президента председателю сената Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. На последующих всенародных выборах он одержал победу. Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - сказал Назарбаев.
Елбасы ответил, что 5 июня я обязательно примет участие в голосовании на референдуме.
Он также ответил на вопрос, чем будет заниматься после политических реформ и преобразований в стране.
"В целом считаю, что не важно, чем занимается политик после своей отставки. Политики приходят и уходят, а народ и страна остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди. (...) После моей отставки со мной связались лидеры многих государств, с которыми я работал, и пригласили меня посетить их страны. Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь", - сказал первый президент РК.
Он отметил, что остаётся почётным председателем Евразийского экономического союза, Организации тюркских государств.
"Работа моего фонда тоже требует внимания. Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. (...) Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности. Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха", - сказал Назарбаев.
Как сообщалось
, из Конституции исключаются нормы о праве первого президента избираться более двух раз подряд (новая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции) и пункт 4 статьи 46 Конституции о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.
Также из статьи 91 Конституции исключается норма о статусе первого резидента как основателя независимого Казахстана (новая редакция пункта 2 статьи 91 Конституции).