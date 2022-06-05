Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по внесению поправок в Конституцию, передаёт BaigeNews.kz
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"Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию РК", - написал в Twitter
Айдос Укибай, пресс-секретарь - советник Елбасы.
Нурсултан Назарбаев проголосовал в Нур-Султане на избирательном участке в театре "Астана Опера".
Ранее Елбасы прокомментировал
предлагаемые в Конституцию поправки относительно его статуса. Он отметил, что передал пост главы государства Касым-Жомарту Токаеву и в последующем "всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны".
"Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - отметил Елбасы.