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Назарбаев проголосовал на референдуме | BaigeNews.kz вчера, 10:45
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Фото: Twitter / Aidos Ukibay

Назарбаев проголосовал на референдуме

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по внесению поправок в Конституцию, передаёт BaigeNews.kz.

"Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию РК", - написал в Twitter Айдос Укибай, пресс-секретарь - советник Елбасы.

Нурсултан Назарбаев проголосовал в Нур-Султане на избирательном участке в театре "Астана Опера".

Ранее Елбасы прокомментировал предлагаемые в Конституцию поправки относительно его статуса. Он отметил, что передал пост главы государства Касым-Жомарту Токаеву и в последующем "всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны".

"Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - отметил Елбасы.
#референдум
вчера, 10:45
595
Журналист

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