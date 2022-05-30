Назарбаев о задержании его родственников: "Закон – един для всех"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал задержания его родственников, которых подозревают в рейдерстве, незаконном обогащении, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет политолог Данияр Ашимбаев, Елбасы ответил на его вопросы по телефону.

"Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон – един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту. Думаю, что все помнят историю с Рахатом Алиевым. Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но всё это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осуждён казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба", - сказал Назарбаев в интервью Ашимбаеву, которое политолог опубликовал в своём Telegram-канале.

Елбасы отметил, что за годы его президентства нашим народом была проделана огромная работа.

"Некоторые забывают это. Уверен, что народ мудр и всё помнит", - отметил Назарбаев.



Он напомнил, что Казахстан стал полноправным участником международных процессов как политических, так и экономических. За годы независимости в страну было привлечено более 360 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. По данным Международного валютного фонда, ВВП Казахстана вырос в 32 раза с 5,15 миллиарда долларов в 1993 году до 164,79 миллиарда долларов в 2020 году. ВВП на душу населения вырос в 28 раз с 304,85 доллара в 1993 году до 8,7 тысячи долларов в 2020 году. Объём экономики Казахстана в два раза больше экономик всех стран Средней Азии вместе взятых.

"Вспомните: с чего мы начинали в 1991 году и чего достигли сегодня. Земля и небо. Мы укрепили свою независимость. Мы определили границы со всеми соседями и какие-либо территориальные претензии к нам в настоящее время полностью исключены. Чтобы быть независимым, государство должно иметь признанные миром границы, собственную боеспособную армию, национальную валюту, получить международное признание. Всего этого у нас не было. Это достигалось в годы моего президентства и под моим руководством", - отметил Елбасы.

13 марта 2022 года стало известно о задержании Кайрата Сатыбалды. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Также проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Он арестован. Арестована бывшая жена Сатыбалды - Гульмира Сатыбалды. Она подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, а также проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

Также арестован казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Взяты под стражу руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний-собственников подъездных железнодорожных путей (последний километр).