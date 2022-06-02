Особенное искусство. Детский инклюзивный фестиваль прошёл в столице

Фото: Фото Артёма Чурсинова

Мероприятие организовано в рамках Года детей в Казахстане.

В Национальном музее Республики Казахстан прошёл ІV инклюзивный музейный фестиваль детского творчества Мейірім "Бақытты бала", передаёт BaigeNews.kz.

Целью фестиваля стало создание инклюзивного творческого пространства для детей с особыми образовательными потребностями, способствующего раскрытию их творческого потенциала, развитию талантов, а также подготовки детей к независимой жизни в инклюзивном обществе в духе понимания, терпимости, уважения к различиям.







Фестиваль прошёл в формате мастер-классов. В нём приняли участие 60 детей и подростков с особыми образовательными потребностями от семи до 18 лет, члены их семей, а также дети из малоимущих и многодетных семей.

На мастер-классах дети изготавливали радужные картины из шерсти, тумары (обереги - прим. ред.), создавали живописные пейзажи из пластилина, геометрические фигуры из глины, а также рисовали в разных стилях.

Мастер-класс "Глинотерапия" провела преподаватель школы-гимназии №65 Асель Кайсанова. Мастер-класс "Рисуем вместе в стиле Пуантелизе" провела арт-терапевт Кульдрайхан Жунусбекова и мастер-класс "Интуитивная живопись" - психолог, арт-терпевт Тойжан Искакова.















Руководитель службы экскурсионной работы, музейной педагогики и сохранности экспозиционных залов Национального музея РК Жанар Беисова рассказала, что в музее ежегодно проводятся инклюзивные фестивали детского творчества. И в этом году организован уже четвёртый по счёту инклюзивный фестиваль для детей с особыми образовательными потребностями.

"Целью этого мероприятие является создание инклюзивной атмосферы для таких детей, выявления их талантов, способностей, чтобы дать им толчок к развитию и проявлению себя. Для этого в рамках фестиваля мы организовали несколько мастер-классов, например, по войлоковалянию, глинотерапии, созданию амулетов, интуитивной живописи. Это именно то, что помогает развиваться детям. Проводят эти мастер-классы специалисты из коррекционных школ, общественных фондов", - сказала Жанар Беисова.









За одним из столов, где собрались дети, проходил мастер-класс по рисованию с помощью пластилина.



Педагог, сурдопереводчик Айсулу Себенова, которая проводила этот мастер-класс, рассказала, как появилась его идея.

"За этим столом дети создают портреты из пластилина. Есть такая известная российская художница Наталья Турнова, которая посещала дом, где живут люди с инвалидностью. И там на скамейке она увидела бабушку, она была грустная, с тяжёлыми мыслями. И у Натальи возникло желание написать картину из пластилина и изобразить эту бабушку. Было не обязательно, чтобы было лицо прорисовано, а именно с помощью определённый цветов она попыталась передать настроение этой бабушки", - рассказала педагог.







Эту историю Айсулу Себенова рассказала детям, которые участвовали в фестивале, чтобы потом они сами слепили какой-нибудь портрет, может быть, бабушки или мамы, и чтобы через цвета попытались передать определённое настроение.

"Для детей это очень полезное занятие. Во-первых, это развитие цветового восприятия, понимания соответствия внутреннего душевного состояния с цветом, который ребёнок использует. Если он, например, использует чёрный цвет, то мы понимаем, что у него настроение грустное. Если же ребёнок больше использует яркие цвета, мы уже понимаем, что у него сейчас хорошее настроение. То есть через такое творчество дети могут выражать себя и коммуницировать с другими", - сказала специалист.





























Фотографии Артёма Чурсинова