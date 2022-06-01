Национальная премия "Тұмар-2022": стартовал приём заявок

30 мая на сайте tvtumar.kz стартовал приём заявок на соискание национальной премии "Тұмар-2022″, передаёт BaigeNews.kz
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К участию в премии допускаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2021 году. Заявки могут подать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент.
Премию будут вручать по 10 номинациям:
1. Лучший телевизионный сериал
2. Лучший документальный фильм
3. Лучшая информационная программа
4. Лучший социальный проект
5. Лучшее ток-шоу
6. Лучшая развлекательная программа
7. Лучший телеведущий
8. Лучший тележурналист
9. Лучшая режиссерская работа
10. Лучший региональный телеканал.
Впервые национальную премию "Тұмар" учредили в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития РК. Главная цель премии — стимулирование развития казахстанской телевизионной индустрии сквозь призму оценки профессиональным сообществом.
За прошедшие годы подали на участие 1359 заявок, 218 работ вошли в список номинантов. Обладателями эксклюзивной статуэтки стали 59 специалистов отечественной телевизионной журналистики.
Имена победителей премии этого года назовут в июне. В дополнение к изящной статуэтке-оберегу победители получат миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.