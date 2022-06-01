Нацбанк в мае скупал излишки валюты на рынке

Национальный банк РК пояснил причины укрепления тенге по отношению к доллару, передаёт BaigeNews.kz.
"По итогам мая курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8 процента, несмотря на продолжающуюся неопределённость и волатильность на глобальных финансовых рынках. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 115 миллионов долларов США при общем объёме торгов 2,2 миллиарда долларов США. Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортёрами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран", - отмечается в пресс-релизе Нацбанка.
Указывается, что предложение на валютном рынке также поддерживалось за счёт продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объём которых в мае составил порядка 598 миллионов долларов.
"На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Нацбанк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 миллиона долларов. Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы четыре миллиона долларов. В дальнейшем конвертаций валютных средств Нацфонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счёт поступлений в Нацфонд", - сообщили в Нацбанке.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30 процентов для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 миллиона долларов на валютном рынке.
"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - сообщили в Нацбанке.