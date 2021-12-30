Нашумевший памятник Абаю открыли в Атырау

Фото: акимат Атырау

"Проекты скульптур, поступивших на конкурс, рассмотрели 19 ноября 2019 года областной комиссией. В результате два проекта признали лучшими, их направили на рассмотрение республиканской комиссии "По установлению новых сооружений монументального искусства" при Министерстве культуры и спорта РК", — напомнили в акимате Атырау.

"Для установления памятника Абаю Кунанбаеву Атырауский отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта 3 ноября 2021 года заключило договор с директором ТОО "Балқыту" Адамовым Умиртай Олжановичем на сумму 145 миллионов", — указывается в сообщении акимата Атырау.



Напомним, 10 декабря замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова была Напомним, 10 декабря замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова была задержана по подозрению в получении взятки в 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупок для установки памятника Абаю в Атырау.

В Атырау открыли памятник Абаю Кунанбаеву, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.Установку памятника Абаю в Атырау одобрили 5 апреля 2018 года на заседании комиссии по охране памятников истории и культуры Атырауской области.В мае 2018 года предложение направили в Министерство культуры и спорта Казахстана. Затем в июле 2018 года предложение одобрила комиссия по установлению новых сооружений монументального искусства при Министерстве культуры и спорта РК.22 апреля 2019 года был объявлен открытый конкурс на лучший проект памятника.В ноябре 2019 года республиканская комиссия признала лучшим образец скульптора Аскара Нартова.Сумма средств, выделенных в 2021 году — 72 миллиона 499 тысяч 999 тенге 99 тиын. Данная сумма освоена полностью. Остальную сумму выделят из бюджета 2022 года.Сначала Хаменову поместили в ИВС, однако позже суд решил отправить ее под домашний арест, ссылаясь на то, что женщина мать-одиночка, воспитывающая двоих малолетних детей.

Позже аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов прокомментировал громкое задержание своего заместителя.



22 декабря стало известно, что Бакытгуль Хаменову арестовали и поместили в СИЗО. В суде объяснили такое решение, отметив, что чиновница имеет прочные социальные связи в регионе и может оказать давление на объективное расследование дела.



