Нашумевший памятник Абаю открыли в Атырау

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"Проекты скульптур, поступивших на конкурс, рассмотрели 19 ноября 2019 года областной комиссией. В результате два проекта признали лучшими, их направили на рассмотрение республиканской комиссии "По установлению новых сооружений монументального искусства" при Министерстве культуры и спорта РК", — напомнили в акимате Атырау.В ноябре 2019 года республиканская комиссия признала лучшим образец скульптора Аскара Нартова.
Сумма средств, выделенных в 2021 году — 72 миллиона 499 тысяч 999 тенге 99 тиын. Данная сумма освоена полностью. Остальную сумму выделят из бюджета 2022 года."Для установления памятника Абаю Кунанбаеву Атырауский отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта 3 ноября 2021 года заключило договор с директором ТОО "Балқыту" Адамовым Умиртай Олжановичем на сумму 145 миллионов", — указывается в сообщении акимата Атырау.
Позже аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов прокомментировал громкое задержание своего заместителя.
22 декабря стало известно, что Бакытгуль Хаменову арестовали и поместили в СИЗО. В суде объяснили такое решение, отметив, что чиновница имеет прочные социальные связи в регионе и может оказать давление на объективное расследование дела.
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