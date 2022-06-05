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Нарушений во время референдума нет - МВД | BaigeNews.kz вчера, 13:40
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Нарушений во время референдума нет - МВД

По информации МВД РК, во время проведения референдума какие-либо нарушения не зарегистрированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов. По его словам, органы внутренних дел во время референдума обязаны обеспечивать охрану общественного порядка.
"Весь личный состав органов внутренних дел работает в усиленном режиме. Буквально до того, как завезти бюллетени, все участки для голосования были проверены на безопасность, в том числе и на пожарную. На данный момент личный состав работает в усиленном режиме. В целом по стране обстановка стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано", — сказал Атыгай Арыстанов во время онлайн-телемарафона.
В Казахстане по состоянию на 12:00 на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовали более 43 процентов избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Северо-Казахстанской, Павлодарской области и Жамбылской областях.

В Актау на референдуме по поправкам в Конституцию проголосовали тройняшки Акарыс, Бекарыс и Жанарыс Зеккеновы.

В целом голосование проходит на 9 964 участках, 48 участков работает за рубежом.
#референдум #безопасность #МВД
вчера, 13:40
478
Журналист

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