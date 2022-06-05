Нарушений во время референдума нет - МВД

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"Весь личный состав органов внутренних дел работает в усиленном режиме. Буквально до того, как завезти бюллетени, все участки для голосования были проверены на безопасность, в том числе и на пожарную. На данный момент личный состав работает в усиленном режиме. В целом по стране обстановка стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано", — сказал Атыгай Арыстанов во время онлайн-телемарафона.В Казахстане по состоянию на 12:00 на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовали более 43 процентов избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Северо-Казахстанской, Павлодарской области и Жамбылской областях.
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