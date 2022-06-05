"Нарушений нет" - Генпрокуратура о подготовке к референдуму

В ходе подготовки к референдуму в Казахстане правоохранительные органы не зафиксировали никаких нарушений, сообщил представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В соответствии с Конституцией органами прокуратуры принимаются все необходимые меры по обеспечению законности проведения референдума. Отмечаем что, все мероприятия по его подготовке прошли в соответствии с конституционным законом "О республиканском референдуме". На данный момент каких-либо установленных нарушений нет. Со дня объявления о назначении референдума в органы прокуратуры поступило всего 18 обращений, но не одно из них не касается каких-либо нарушений законодательства о референдуме. В связи с чем все они были направлены по компетенций в уполномоченные органы", - отметил он в ходе онлайн-марафона на площадке СЦК.

Саргазин также объяснил, как будет обеспечиваться законность проведения референдума. Он напомнил, что в соответствии с законом накануне голосования и в день голосования запрещается агитация. За нарушение этой нормы закона предусмотрена административная ответственность.



