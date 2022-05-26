Напавшего в лифте на женщину с ребёнком задержала полиция Шымкента

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Полицейские по "горячим следам" задержали мужчину, подозреваемого в нападении в лифте на женщину с ребенком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

"Учитывая тяжесть и дерзость совершенного преступления в департаменте полиции создали специальную группу из числа опытных оперативников, нацеленную на установление личности подозреваемого лица и его задержание. Дело взяло на особый контроль руководство ДП", - рассказали в полиции.

В течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался молодой житель мегаполиса. Его опергруппа задержала в одном из вагонов поезда на станции Шиели, на котором он пытался скрыться от уголовного преследования. Ночью подозреваемого доставили в управление полиции Каратауского района.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 25 мая в Шымкенте мужчина напал на женщину с ребёнкомв лифте. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что неизвестный пытался её изнасиловать.