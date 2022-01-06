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Нападение террористов на полицейское здание отражено в Алматы | BaigeNews.kz 6 января, 19:35
2136
Фото: Telegram-канал "Чиновник"

Нападение террористов на полицейское здание отражено в Алматы

Нападавшие террористы уничтожены.

В Алматы отражено нападение террористов на здание управления полиции Алмалинского района, передает корреспондент BaigeNews.kz. Эту информацию подтвердили в департаменте полиции города.

Сообщается, что нападавшие террористы уничтожены. Информацию о том, сколько их было, в правоохранительных органах не сообщили.

В Алматы утром 6 января началась антитеррористическая операция. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в городе орудуют хорошо организованные, вооруженные банды, прошедшие подготовку за рубежом. Напомним, мирная протестная демонстрация в южной столице, начавшаяся в поддержку митингующих против подорожания сжиженного газа в Жанаозене, переросла в массовые беспорядки и погромы. По последним данным, в Алматы погибли 13 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Двое сотрудники полиции найдены обезглавленными.

#теракт Алматы #режим ЧП #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
6 января, 19:35
2136
Динара Бекболаева Журналист

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