Нападение на телеканал Qazaqstan в Алматы: есть пострадавший

Фото: inform.kz

Нападение на здание алматинского филиала национального телеканала Qazaqstan совершено в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Сообщается об одном пострадавшем.

"В Алматы неизвестная группировка подожгла здание городского филиала национальной телекомпании Qazaqstan. Своровали камеры, сгорели склад "Золотой фонд" ("Алтын кор") и комната серверов. Нападающие полностью разгромили памятники заслуженным сотрудникам телевидения Кенжеболату Шалабаеву, Камалу Смайылову, Сагату Ашимбаеву, Шерхану Муртазе. В ходе происшествия легкие телесные ранения получил юрист, находившийся в здании", — сообщили "Казинформу" в пресс-службе телерадиокорпорации Qazaqstan.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Алматы был захвачен и подожжен акимат. Протестующие захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих. В ночь на 6 января заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что захваченный аэропорт освобожден.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом. Он обратился к главам государств ОДКБ за помощью. ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки.