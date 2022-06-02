Наказывать певцов за мат и оскорбление госсимволов призвал сенатор

Сенатор Нурторе Жусип призвал отстранять от сцены певцов за оскорбление государственных символов и нецензурную лексику, передаёт BaigeNews.kz
. Он потребовал обеспечить ответственность творческих коллективов перед народом. Депутат предложил внести поправки в закон "О культуре".
В своём запросе Жусип заявил, что за оскорбление госсимволов, мат и непристойное поведение во время выступлений нужно отстранять исполнителей от сцены на срок до пяти лет.
Поводом для такого обращения сенатора стал недавний инцидент на концерте, прошедшей во Дворце спорта в Алматы. На мероприятии музыканты со сцены демонстративно высмеивали флаг Казахстана и нецензурно выражались. Депутат акцентировал внимание на том, что после певцы лишь извинились и выплатили штраф, который несоизмеримо мал в сравнении с доходами от продажи билетов на этот концерт.
"Согласно статье 372 Уголовного Кодекса РК за надругательство над государственными символами Республики Казахстан положено наказание в виде штрафа до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок. Кто обычно проводит такие концерты? Те, у кого в кармане большие деньги. Для них заплатить такой штраф ничего не стоит", — возмутился депутат.
Сенатор убеждён: важно ужесточить ответственность за такие инциденты. Он отметил, что свобода творчества не означает безумие, а государство должно активнее защищать национальные ценности.
"Необходимо создание репертуарной коллегии и республиканских и региональных художественных советов при министерстве культуры и спорта. Внедрение правил соблюдения и уважения традиций, обычаев народа в требованиях поведения и проведения массовых культурных мероприятий, ограничение на срок до пяти лет деятельности творческих организаций и певцов, нарушающих эти требования", — сказал Нурторе Жусип.
Напомним, речь идет о выступлении
казахстанского артиста, известного как Shiza. Он вышел на сцену с государственным флагом и нецензурно выразился. В этот момент рядом с ним на сцене находился участник популярной группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов. В тот момент, когда Shiza произнёс нецензурное выражение, Маркленов начал смеяться и громко кричать. После флаг унесли. Видео скандального концерта появилось в соцсетях и вызвало волну возмущений. В кулуарах правительства министр культуры и спорта РК Даурен Абаев рассказал
, введут ли в Казахстане культуру отмены.