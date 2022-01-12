Нагрузка увеличилась на скорую помощь в Нур-Султане

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По состоянию на 12 января в инфекционных стационарах города получают лечение 748 пациентов.

Большую нагрузку сейчас испытывает скорая медпомощь в Нур-Султане. Такие данные привела заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова, передает BaigeNews.kz.

"Большую нагрузку сейчас испытывают скорая медпомощь и мобильные бригады организации первичной медико-санитарной помощи. В два раза выросло количество обращений на станцию скорой помощи, более 4800 обращений в сутки. Количество вызовов достигло 2500 в день. Мобильные бригады в день совершают порядка 1000-1200 выездов на дом к амбулаторным пациентам. Амбулаторное лечение получают более пяти тысяч граждан", - сказала она.



Кроме того, она сообщила, что по состоянию на 12 января, в инфекционных стационарах получают лечение 748 пациентов.

"Загруженность коек составляет 60 процентов. Увеличилось поступление пациентов в инфекционные стационары с 18 человек в начале января до 215 за последние сутки. В реанимации находится 34 пациента. Это уже свыше 30 процентов заполняемости реанимационных коек. В связи с неблагополучной ситуации управление общественного здравоохранения было вынуждено развернуть инфекционные койки еще в четырех больницах города, в том числе акушерский блок на 150 коек для приема беременных женщин с COVID-19", - продолжила Рустемова.

Она уточнила, что на сегодня в городе развернуто 1240 инфекционных коек.











