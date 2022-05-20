Награжденная медалью Красного Полумесяца медсестра из Кокшетау судится с больницей

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За пределы стен медицинского учреждения вышла ситуация противостояния между Акмолинской многопрофильной областной больницей и медсестрой-анестезисткой. Татьяна Спиглазова проработала в отделении реанимации 24 года, а сейчас вынуждена доказывать в суде, что получила производственную травму и как следствие – инвалидность. Из-за неверно указанной, по словам медсестры, степени тяжести, она серьезно теряет в выплатах и вынуждена жить на "голое" пособие в 38 тысяч тенге. Суды первой и второй инстанций встали на сторону Спиглазовой, но вот в больнице переписывать заключение наотрез отказываются и намерены подать кассационную жалобу в Верховный суд. И на это у медицинского учреждения есть свои аргументы. Корреспондент BaigeNews.kz выслушала обе стороны.

Поскользнулась на обледенелых ступеньках

В отделении реанимации Татьяна Спиглазова трудится с 1998 года, у нее высшая категория. 24 марта 2021 года она находилась на ночном дежурстве. Скончался пациент, нужно было перевести тело в патологоанатомическое отделение. Это отдельно стоящее здание на территории больницы. Возвращаясь из морга, медсестра поскользнулась на ступеньках и травмировала ногу.





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"Март, очень скользко. Ступеньки были не чищены, не посыпаны. В приемном покое меня осмотрел дежурный травматолог, составил акт о производственной травме. Сделали снимок, наложили гипсовую лангету. И сняли меня с дежурства", – рассказала Спиглазова.

Далее Татьяну наблюдали местные и столичные врачи. Они констатировали разрыв мениска коленного сустава. Особой динамики не было, женщина передвигалась на костылях.

В заключении написали "ушиб"

"На октябрь 2021 года была запланирована операция, меня отправили на медико-социальную экспертизу, где я должна предоставить акт о производственной травме. Очень удивилась, когда в больнице мне выдали акт, где было указано, что у меня ушиб коленного сустава. Но с докторами спорить не стала. Подумала, что в комиссии сидят тоже врачи, разберутся. Однако там мне сказали, что не могут совместить разрыв мениска с этим ушибом. Соответственно, производственную инвалидность на период восстановления мне дать не могут", – отметила собеседница.

Из-за неправильно, по мнению медсестры, составленного акта о производственной травме она серьезно теряет в выплатах, получая лишь "голое" пособие по инвалидности. Это 38 тысяч тенге.

Медработник попробовала обратиться в профсоюз работников здравоохранения.

"Надеялась, что они меня защитят. Но там прямым текстом сказали, дескать, вы же понимаете, если дело дойдет до суда, то работать в многопрофильной областной больнице вы уже не сможете. Если они захотят, то создадут вам такие условия…", – разводит руками Татьяна Спиглазова.

Далее медработник написала в управление здравоохранения Акмолинской области. Для разбора жалобы облздрав создал комиссию по проведению служебного расследования. К каким выводам она пришла?

"Выявлено, что документация по подтверждению производственной травмы оформлена в нарушение требований приказа Министерства здравоохранения и социального развития РК "Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью". В заключении о тяжести производственной травмы и акте о несчастном случае, связанным с трудовой деятельностью, указан предварительный диагноз "Ушиб коленного сустава" без учета инструментальных проверок. При этом по результатам МРТ-обследования от 26 марта 2021 года и записям врача-травматолога от 30 марта указан диагноз "Разрыв связок правого коленного сустава", – уточняется в ответе облздрава.

По итогам служебной проверки медицинское учреждение получило распоряжение "переоформить заключение о тяжести производственной травмы и акт о несчастном случае, связанным с трудовой деятельностью. И предоставить материалы в управление по инспекции труда Акмолинской области для проведения специального расследования по определению степени утраты профессиональной трудоспособности и установления инвалидности".





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Здесь уместно пояснить, что если больница перепишет заключение о степени тяжести производственной травмы, как того требует уже решение суда, на тяжелую, то уже управление по инспекции труда Акмолинской области должно будет провести специальное расследование. Соответственно, Татьяна сможет подать заявление на изменение группы инвалидности.

Если инвалидность будет переквалифицирована, то Спиглазовой положена выплата от государства, а также работодатель будет обязан перевести ее на легкий труд, но с оплатой медсестры отделения анестезиологии. А она в разы выше.

Но медицинское учреждение, по словам Спиглазовой, рекомендации комиссии не выполнило. Медсестре пришлось обратиться в суд.

"Со стороны облздрава полностью доказана вина облбольницы, было дано распоряжение переписать акт о производственной травме. Они оставляют ушиб. Акт оставили без изменения, изменили только дату составления. Я была вынуждена судиться с родной больницей", – с горечью говорит Татьяна.

Больница: "Степень тяжести производственной травмы определили правильно"

"Мы признаем, что не совсем правильно составлен акт о производственной траве: у нас был специалист, который совмещал. Но сама степень тяжести специалистами определена правильно. Эти данные подтверждены независимыми казахстанскими экспертами, ведущими травматологами. И это подтверждают данные объективных методов исследования – таких, как МРТ-обследования и прочее", – подчеркнул в телефонной беседе с корреспондентом Нурлан Жаров.

Также в администрации многопрофильной областной больницы не отрицают: медсестра действительно получила производственную травму. Но при этом отмечают, ссылаясь на объяснительные свидетелей, что Татьяна, направляясь в патологическое отделение, не стала переобуваться и пошла в медицинских – резиновых – тапочках.

"На территории больницы в период весна-зима постоянно ведется работа по устранению гололедицы для исключения риска падения пациентов и персонала", – отмечается в ответе на запрос редакции BaigeNews.kz.

Далее – более детально.

"Инженер по технике безопасности больницы получил 24 марта 2021 года в 17:55 часов заключение от врача-травматолога, где диагноз указан "Ушиб коленного сустава". По "Схеме определения тяжести производственных травм" он не относится к числу тяжелых", – отмечается в официальном комментарии больницы.

Такой диагноз врач выставил на основе данных осмотра и рентгенограммы. Через два дня магнитно-резонансная томография покажет разрыв мениска. Это хрящевая прокладка, которая выполняет роль амортизатора в суставе, а также стабилизирует коленный сустав.

Была "старая" травма – есть ли связь?

Между тем, по мнению большей части коллектива медучреждения, история, которую Татьяна рассказывает на страницах социальных сетей, экспрессивна, вызывает сочувствие, но при этом однобока и не объективна. Татьяна, подчеркивает директор больницы, почему-то ни разу не упоминает о фактах, которые позволяют взглянуть на ситуацию под другим углом. Дело в том, что ранее, в 2019 году медсестра упала и получила травму на эту же ногу – но уже не на работе. Старая травма при повторной, по мнению администрации больницы, могла стать причиной таких последствий.

Далее выдержка из официального комментария:

"В январе 2019 года Татьяна Васильевна обратилась в приемный покой с жалобами на боли в правом коленном суставе, нарушение функций ноги в результате падения на улице. От госпитализации отказалась. В октябре того же года МРТ-обследование диагностировало "признаки остеоартроза правого коленного сустава, разрыв медиального мениска, дегенеративные изменения латерального мениска правого коленного сустава, лигаментит латеральной коллатеральной связки, парциальное повреждение задней крестообразной связки".

С 31 мая по 7 июля 2019 года находилась на стационарном лечении в Национальном научном центре травматологии и ортопедии с диагнозом "поражение медиального мениска правого коленного сустава в результате старого разрыва или травмы. Повреждение медиального мениска правого коленного сустава. Смешанная контрактура правого коленного сустава. Гипотрофия мышц правой нижней конечности".

Операцию отложили до восстановления функции сустава.

В феврале 2020 года Спиглазовой провели операцию по перемещению или трансплантации сухожилия".

На работу Татьяна Спиглазова вышла в январе 2021 года. По утверждению самой медсестры, полностью восстановившейся, без костыля.

Но вот как считают врачи:

"По заключению МРТ от 26 марта 2021 года (уже после повторной, производственной, травмы – прим. авт.) выставлено "состояние после артроскопической резекции медиального мениска, пластики передней крестообразной связки правового коленного сустава, гонартроз 1-й степени, дегенеративные разрывы медиального и латерального менисков правого коленного сустава, лигаментит коллатеральных связок (не исключает парциальное повреждение), невыраженный синовит". Изучив результаты МРТ 2019 и 2021 годов, мы видим идентичные диагнозы. Таким образом, данные травмы имели место быть после падения в 2019 году", – уверены в администрации многопрофильной областной больницы.

Стоит отметить, что претензии к больнице у медсестры были и после первой травмы. Точнее, к качеству оказания медуслуг. По ее мнению, из-за неверного диагноза и тактики лечения было потеряно время, операцию провели поздно. И последствия для ноги оказались серьезней, чем могли быть.

При этом Татьяна уверена, что тогда смогла полностью восстановиться.

К слову, в случившемся разбирался и департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по Акмолинской области. Ведомство организовало внеплановую экспертную проверку по качеству оказания медицинской помощи в период с января 2019 по октябрь 2021 года. В состав комиссии вошли врач-травматолог, травматолог-ортопед высшей категории, также кандидат медицинских наук.

По результатам проверки обращение Спиглазовой признано необоснованным.

"Эксперты установили, что МРТ правого коленного сустава от 26 марта 2021 года показала картину застарелого процесса. Дегенеративные разрывы медиального и латерального менисков являются свидетельством дистрофических изменений структуры ткани, которые развиваются в результате физических нагрузок. А также могут быть осложнением ряда заболеваний, таких как гонартроз", – подчеркнули в администрации больницы.

Также эксперты пришли к выводу, что медицинская помощь Спиглазовой на уровне приемного отделения оказана в соответствии со стандартом.

Напомним, если будет признана тяжелая степень тяжести производственной травмы и медсестре пересмотрят группу инвалидности (сейчас у нее третья), то и размер выплат от государства будет другим. Также больницу обязуют перевести ее на легкий участок, но оплата останется такой же, как в отделении анестезиологии. То есть более высокой.

"Я понимаю позицию Татьяны Васильевны, но есть заключения экспертов, юридическая сторона вопроса. Мы не можем их опровергать и противоречить. Я как руководитель медучреждения не могу подвергнуть сомнению неоднократные комиссионные заключения экспертов-травматологов", – отметил Нурлан Жаров.

Суд встал на сторону медсестры

Но Кокшетауский городской суд вынес решение в пользу Татьяны. При этом требования медсестры он удовлетворил частично: признал незаконными и отменил акты о несчастном случае и заключение о тяжести производственной травмы, связанным с трудовой деятельностью. В остальной части иска – установление вины – отказано.

И кажется, такое решение не устроило обе стороны.

"Суд посчитал (не являясь медицинскими работниками), что доводы истца обоснованы в противовес заслуживающему внимания заключению специалистов", – прокомментировал директор медицинского учреждения Жаров.

Согласно решению городского суда, 29 марта этого года больница провела заседание комиссии по определению производственной травмы Спиглазовой.

"Рассмотрев все медицинские документы, результаты МРТ, экспертное заключение, комиссия пришла к выводу о том, что заключение о степени тяжести, выданное Спиглазовой 24 марта 2021 года, не подлежит изменению", – констатировали в администрации больницы.

Апелляционная коллегия оставила решение горсуда без изменения. Больница обязана переписать заключение о степени тяжести.

"Мы будем подавать кассационную жалобу в Верховный суд. А также исковое заявление на Татьяну Спиглазову о признании не соответствующими действительности сведения, распространяемые ею, нарушившие деловую репутацию", – заявил директор многопрофильной областной больницы.

Сама же Татьяна мечтает поскорее восстановиться, но пока прогнозы неутешительные. После операции случилось осложнение – тромбоз. В перспективе ей, по словам врачей, может потребоваться операция по замене тазобедренного сустава. Что же касается судов, она намерена идти дальше.

Вера в добро Татьяны

Татьяна Спиглазова – автор уникальной мази от пролежней, которую опытным путем разработала и запатентовала. В народе эффективное средство ласково прозвали "Танина мазь", Медсестра готовит ее и передает, причем чаще всего бесплатно, в разные регионы Казахстана и России.

Четыре года назад Татьяна организовала благотворительный фонд с говорящим названием "Вера в добро". Его главная миссия – помощь тяжелобольным, зачастую лежачим, безнадежным. То есть помощь эта, в основном, паллиативная. В Казахстане она пока еще развита слабо. Бесценна помощь Тани для родных пациентов, от которых отказались врачи. ДЦП, тяжелые последствия аварии, инсульта, рак… На ноги он уже не встанет, прикован к постели, но еще жив! Семья в растерянности: как менять трахеостому, питательный зонд, мочевой катетер?.. Любимая медсестра никогда не откажет – приедет, все сделает, объяснит, покажет. А еще поговорит, поднимет дух, подарит надежду, веру в добро.

Денег Татьяна, разумеется, не берет. Помощь от благодарных родственников своих благополучателей принять может, но только чтобы направить ее на нуждающихся. Купить памперсы, противопролежневый матрац, медикаменты и материалы для обработки… В помощниках у Тани волонтеры – студенты местного медицинского колледжа, но их немного. Но даже сейчас, находясь на реабилитации в Омске, она периодически приезжает в Кокшетау – навестить своих самых тяжелых пациентов, которые без нее никак не справятся.

Ровно год назад Спиглазову наградили медалью Флоренс Найтингейл. Это высшая награда медсестры.





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Медаль имени Флоренс Найтингейл – награда Международного комитета Красного Полумесяца, которая присуждается медицинским сёстрам и братьям за исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным как в военное, так и в мирное время.





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Несправедливо или много претензий?

"Самое обидное для меня во всей этой ситуации, что со мной так поступила моя родная больница. В которой отработала четверть века", – призналась медсестра.

Справедливости ради, нужно сказать, что родная больница от своей медсестры не отвернулась вовсе. Во-первых, заслуги именитого, заслужившего любовь местных жителей сотрудника, думается, здесь ценят. Потому что, к примеру, с момента открытия ею благотворительного фонда "Вера в добро" и начала волонтерской деятельности, Татьяну в отделении реанимации перевели в ночную смену. А это лакомый кусочек: там самая высокая оплата.

Татьяну дождались из долгого больничного отпуска после первой травмы. Напомним, это случилось в самом начале 2019 года, к работе реанимационная медсестра приступила только в январе 2021-го. А через два месяца Татьяна поскользнулась на ступеньке патологического корпуса.

"Согласно заявлениям, Спиглазовой предоставлен трудовой отпуск и отпуск без содержания на два месяца. Все листы нетрудоспособности оплачивались вовремя, за период нахождения на больничном листе за 2021 год выплачено порядка одного миллиона тенге. Согласно трудовому законодательству за Татьяной сохранено место работы в отделении с 2019 года по сегодняшний день", – подчеркнул Нурлан Жаров.

Профсоюзный комитет работников здравоохранения оказал ей помощь в размере четырех МРП.

"17 марта мы пригласили Спиглазову на беседу. Мной было предложено следующее: легкий труд с менее интенсивной нагрузкой; бесплатно пройти реабилитацию в стенах больницы; физио-лечение; КТ- и МРТ-диагностика; консультация узких специалистов; после восстановления вернуться на свое рабочее место. Но от предложенной помощи по обследованию и реабилитации она отказалась", – заключил директор многопрофильной областной больницы.

Чем закончится эта неоднозначная история, покажет время, точнее, вердикт Верховного суда.