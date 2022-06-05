Надаль выиграл "Ролан Гаррос"

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru

В финале турнира 36-летний испанец одержал победу над соперником из Норвегии Каспером Руудом со счетом 6:3, 6:3, 6:0. Надаль снова завоевал трофей. Испанский теннисист в 14-й раз в карьере стал триумфатором "Ролан Гаррос". Кроме того, он 22 раза выиграл турнир "Большого шлема".

В полуфинале Надаль оказался сильнее немецкого теннисиста Андрея Зверева. На стадии четвертьфинала он сломил сопротивление первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Надаль расположился на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец не возглавлял рейтинг с 2008 года.