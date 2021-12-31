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Начинающим предпринимателям вручили гранты акима области в Караганде | BaigeNews.kz 31 декабря, 00:17
2872
Фото: МИА "Казинформ"

Начинающим предпринимателям вручили гранты акима области в Караганде

В акимате города Караганды 21 молодому предпринимателю вручили гранты главы области. Сумма каждого из них – миллион тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Обладатель денежного сертификата Нургазы Алмазбек с помощью пескоструйного аппарата намерен очищать металл от загрязнения. Технику можно применять и для чистки кастрюль, казанов и другой утвари.

«Пескоструйный аппарат использует для очистки сильно загрязнённых металлов от краски и так далее. Даже применяют для чистки кастрюль и казанов. Они становятся как новые. Я сам работаю на Карагандинском литейном машиностроительном заводе, такой аппарат у нас есть на производстве. Вот я и решил на полученные деньги купить его и открыть своё дело. Оборудование стоит один миллион 200 тысяч тенге. Планирую создать мобильную службу, то есть с этим аппаратом ездить в районы и города и оказывать услуги», – рассказал обладатель гранта Нургазы Алмазбек.

В 2021 году на конкурс на присуждение грантов поступило 306 бизнес-идей. По решению комиссии определено 100 наиболее перспективных проектов – 59 из городов и 41 из районов.
#гранты #поддержка МСБ #предприниматели #бизнес
31 декабря, 00:17
2872
Журналист

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