Начался приём заявок на возврат суммы переплаты за утильсбор

АО "Жасыл даму" начал приём заявок на возврат излишне оплаченной после 14 мая 2022 года суммы за утилизационный сбор, передаёт BaigeNews.kz.
"АО "Жасыл даму" сообщает, что на сегодня завершены технические работы на официальном сайте recycle.kz. Доступ в личный кабинет будет открыт с 25 мая текущего года. Физические и юридические лица, подавшие заявку после 14 мая (включительно) по старым ставкам, смогут вернуть излишне уплаченную сумму. Для этого необходимо подать заявление через электронную платформу E-otinish, подписав его электронно-цифровой подписью. В заявлении необходимо указать номер заявки, реквизиты счета для осуществления возврата с приложением платёжного поручения", - сообщается на сайте "Жасыл даму".
Сообщалось
, что с 14 мая вступили в силу новые коэффициенты утилизационного платежа. Ставки утильсбора в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники снизили в два раза.