На жительницу Рудного подали в суд бывшие коллеги из-за ее жалобы в облздрав

Фото: tobolinfo.kz

Рудненский детский реабилитационный центр подал в суд на свою экс-сотрудницу Альфию Аубакирову из-за ее жалобы в областное управление здравоохранения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz

История конфликта началась в январе 2021 года, когда Альфия Аубакирова обратилась в прокуратуру Рудного с указанием многочисленных нарушений в детском реабилитационном центре, где она раньше работала, а затем уволилась. Женщина была недовольна положением дел в учреждении и пожаловалась прокурорам на действия главного врача и бухгалтера. Обращение перенаправили в управление здравоохранения. Работу центра проверяла специально созданная комиссия.

"По результатам проверки выявлены факты по недостаче заработной платы. Также выявилась кредиторская задолженность по оплате пенсионных взносов. При осмотре выявлены дети с педикулезом, которые были помещены в изолятор с целью недопущения вспышки. Главному врачу даны рекомендации для принятия мер по недопущению впредь выявленных замечаний", − говорится в материалах дела.

После этого в июне 2021 года Аубакирова снова пожаловалась на работу реабилитационного центра, только уже в call-центр управления здравоохранения. Именно это обращение стало причиной судебного иска.

Представителей центра возмутили формулировки, которые использовала Альфия Аубакирова в своем письме к облздраву. В частности, она назвала сотрудников алкашами, наркоманами, которые не соблюдают санитарные нормы в учреждении. Женщина указала на текучку кадров, а также то, что администрация имеет собственные кабинеты, а детей держат в одном помещении.

"Какая-то шарашкина контора стала, а не детское учреждение. Сотрудники на рабочем месте пьют, курят, даже скамейку с урной поставили для удобства. И это там, где детский выход на улицу. Пьяные медсестры остаются ночью с детьми", − написала на WhatsApp облздрава Альфия Аубакирова.

Она особенно отметила во всем этом вину главврача центра Рамзии Гилязутдиновой, на которую "надо уже жалобу в республику писать".

Рудненский детский реабилитационный центр требовал, чтобы указанные в жалобе ответчика сведения суд признал порочащими деловую репутацию истца. Кроме того, Альфия Аубакирова должна была, по мнению центра, извиниться перед коллективом, а также лично перед главным врачом в течение семи рабочих дней с момента вступления решения в законную силу.

Однако суд, опираясь на статью 33 Конституции РК, отметил, что граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в госорганы и органы местного самоуправления.

Адвокат ответчика Дамир Хамитов отметил, что любой гражданин имеет право свободно и добровольно обращаться в госорганы. При этом лицо может указать на известные ему факты и события, которые, по его мнению, имеют отношение к существу поставленного в обращении вопроса и могут повлиять на его разрешение.

Суд пришел к выводу, что Альфия Аубакирова, обратившись в управление здравоохранения, таким образом реализовала свое конституционное право на обращение в госорган, который обязан рассмотреть жалобу и проверить поступившую информацию.

Кроме того, суждения, мнения, предположения неподсудны, так как их свобода является естественным и неотъемлемым правом человека, гарантированным статьей 20 Конституции РК.

После отклонения иска представители реабилитационного центра обратились в апелляционную инстанцию, однако там тоже заявили: Аубакирова направила письмо с жалобой в связи со своим видением нарушений закона при защите интересов детей, находящихся в реабилитационном центре. В СМИ она не обращалась, а только выразила свою позицию руководителю надзорного органа.