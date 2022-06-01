На YouTube появились сказки для детей на казахском языке

Казахского контента для детей теперь станет больше, передаёт BaigeNews.kz. РГУ "Қоғамдық келісім" ко Дню защиты детей презентовала проекты "Қазақ халқы ертегілері" и Khancast.Первый включает народный фольклор разных этносов: сказки о животных, бытовые и современные сказки.

"В прошлом году по инициативе МИОР реализован проект "Сказки народов Казахстана". В нём собрано более 100 сказок 25 этносов, которые проживают в Казахстане. Но тираж был всего четыре тысячи экземпляров. При желании можно будет купить в книжных магазинах их, но мы понимаем, что охватить всех детей невозможно. Поэтому родилась идея сделать их в видео-формате для YouTube, чтобы увеличить казахоязычный контент. С другой стороны, чтобы приобщать детей с раннего возраста к ценностям, которые близки нашему народу. Никаких капиталовложений не было. Силами неравнодушных людей, энтузиастов", - сказал директор РГУ "Қоғамдық келісім" Галымжан Кусмангали.





Сказки вышли в двух томах для детей от четырёх до семи лет, и от восьми до 11 лет.

"Экспертизу сказок проводило министерство образования и науки. Только после этих экспертиз я начала переводить сказки. Мы постарались охватить в этих двух томах сказки крупных по численности этносов Казахстана: немецкие, турецкие, узбекские, кыргызские, кавказских, прибалтийских народов, русские, украинские, естественно, казахские", - рассказала член Союза писателей, кандидат филологических наук Камал Алпеисова.







"Начиная с сегодняшнего дня, каждый день мы будем выкладывать сказки. Финансирование (на создание детского контента на казахском языке - прим.авт.) не заложено. Если будут энтузиасты и хорошие идеи, мы, конечно, будем поддерживать", - сказала она.





Галымжан Кусмангали отметил своё беспокойство по поводу отсутствия достойного контента для детей на государственном языке.

"Меня как родителя беспокоит, что у нас нет достаточно большого качественного контента для детей именно на государственном языке. Меня это очень сильно беспокоит. Мои дети смотрят на YouTube-канале всё, что угодно, только не казахоязычный контент, потому что у нас нет хорошего казахоязычного контента для детей", - сказал он.

Также в Казахстане запустили аудиопроект KhanKast - 10 выпусков о казахских ханах. Как рассказывают в "Қоғамдық келісім", проект позиционируют как качественный продукт, основанный на последних научных открытиях и достоверной информации с привлечением ведущих экспертов-историков. Через описание взаимоотношений раскрыты черты характера реальных людей, которые внесли свой вклад в становление и развитие казахских правителей. Подкаст представляет собой интервью с элементами аналитических и компаративных исследований для выявления и освещения "белых пятен" в истории страны. Послушать его можно бесплатно в мобильном приложении Megogo в разделе "Аудио".



