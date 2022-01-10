На центральный музей напали в Алматы

Нападение на Центральный государственный музей совершили в Алматы в ходе массовых беспорядков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ"

В ходе нападения руководство и сотрудники смогли защитить музей. Они попросили мародеров не трогать ценные артефакты и постарались их успокоить. Так сотрудники несколько дней охраняли музей.

"Они взломали дверь, проникли в музей. Сначала проникли 6-7 человек, а затем их количество возросло до 200. Мы сразу же начали успокаивать их. Здесь хранятся ценные артефакты, если они будут уничтожены, будет уничтожена наша история. Даже не знаю, что я говорила им. Однако они нас послушались, ничего не тронули", - рассказала заместитель директора Государственного центрального музея РК Бибигуль Дандикаркызы.

Позже Министерство культуры и спорта РК сообщило, что в Алматы мародеры напали на Национальную библиотеку РК.

"Повреждены стеклянные витрины и входная зона, разбиты двери, но фонды и архивы в сохранности. В настоящее время подсчитывается нанесенный ущерб", - сообщили в МКС.

Также идет тщательный анализ причиненного ущерба другим градостроительным объектам, которые включены в список историко-культурного наследия.