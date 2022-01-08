На трассах трех областей ввели ограничения на движение автотранспорта в Казахстане

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На трассах трех областей 8 декабря введено ограничение движения, передает BaigeNews.kz.

В 9.20 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д: "Кызылорда-Павлодар" км. 1135-1382, гр. Карагандинской области - Павлодар "Нур-Султан - Ерейментау-Шидерты" км. 200-254, уч. граница Акмолинской области - поселок Шидерты.

В 10.00 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодаркой области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 16-200, уч. Нур-Султан - граница Павлодарской области.

В 10.00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодаркой области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д. "Кызылорда-Павлодар" км. 1066-1135, уч. п. Молодежный - гр. Павлодарской обл.

