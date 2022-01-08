Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • На трассах трех областей ввели ограничения на движение автотранспорта в Казахстане
На трассах трех областей ввели ограничения на движение автотранспорта в Казахстане | BaigeNews.kz 8 января, 11:01
3070
Фото: pixabay.com

На трассах трех областей ввели ограничения на движение автотранспорта в Казахстане

На трассах трех областей 8 декабря введено ограничение движения, передает BaigeNews.kz.

В 9.20 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д: "Кызылорда-Павлодар" км. 1135-1382, гр. Карагандинской области - Павлодар "Нур-Султан - Ерейментау-Шидерты" км. 200-254, уч. граница Акмолинской области - поселок Шидерты.

В 10.00 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодаркой области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 16-200, уч. Нур-Султан - граница Павлодарской области.

В 10.00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодаркой области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д. "Кызылорда-Павлодар" км. 1066-1135, уч. п. Молодежный - гр. Павлодарской обл.


#дороги #режим ЧП в Казахстане
8 января, 11:01
3070
Журналист

Рекомендуем