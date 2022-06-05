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Больше 60 процентов избирателей проголосовали на референдуме | BaigeNews.kz вчера, 16:12
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Фото: tekelinews.kz

Больше 60 процентов избирателей проголосовали на референдуме

Меньше всего голосующих в Алматы.

В Казахстане по состоянию на 16:00 по времени Нур-Султана проголосовали 7 127 366 избирателей, это 60,8 процента от числа включённых в списки для голосования, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил член ЦИК РК Асылбек Смагулов, по состоянию на 16:00 явка избирателей в регионах составила:

  • Акмолинская область — 65,11 процента;
  • Актюбинская область — 53,52 процента;
  • Алматинская область — 66,58 процента;
  • Атырауская область — 56,19 процента;
  • ЗКО — 57,7 процента;
  • Жамбылская область — 67,36 процента;
  • Карагандинская область — 68,69 процента;
  • Костанайская область — 69,18 процента;
  • Кызылординская область — 72,26 процента;
  • Мангыстауская область — 53,13 процента;
  • Павлодарская область — 64,58 процента;
  • СКО — 69,08 процента;
  • Туркестанская область — 72 процента;
  • ВКО — 68,3 процента;
  • Нур-Султан — 48,4 процента;
  • Алматы — 25,95 процента;
  • Шымкент — 63,34 процента.

Среди проголосовавших — известные в стране личности, в том числе высокопоставленные чиновники. Как известные казахстанцы голосуют на референдуме, читайте здесь.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 07:00 по местному времени и продлится до 20:00 по времени Нур-Султана. Всего в день голосования работают свыше 10 тысяч участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В избирательные списки включены более 11,7 миллиона казахстанцев при населении республики свыше 19,1 миллиона человек.

#референдум #ЦИК #поправки в Конституцию
вчера, 16:12
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Жадра Жулмухаметова Журналист

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