Больше 60 процентов избирателей проголосовали на референдуме

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Меньше всего голосующих в Алматы.

В Казахстане по состоянию на 16:00 по времени Нур-Султана проголосовали 7 127 366 избирателей, это 60,8 процента от числа включённых в списки для голосования, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил член ЦИК РК Асылбек Смагулов, по состоянию на 16:00 явка избирателей в регионах составила:

Акмолинская область — 65,11 процента;

Актюбинская область — 53,52 процента;

Алматинская область — 66,58 процента;

Атырауская область — 56,19 процента;

ЗКО — 57,7 процента;

Жамбылская область — 67,36 процента;

Карагандинская область — 68,69 процента;

Костанайская область — 69,18 процента;

Кызылординская область — 72,26 процента;

Мангыстауская область — 53,13 процента;

Павлодарская область — 64,58 процента;

СКО — 69,08 процента;

Туркестанская область — 72 процента;

ВКО — 68,3 процента;

Нур-Султан — 48,4 процента;

Алматы — 25,95 процента;

Шымкент — 63,34 процента.

Среди проголосовавших — известные в стране личности, в том числе высокопоставленные чиновники. Как известные казахстанцы голосуют на референдуме, читайте здесь.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 07:00 по местному времени и продлится до 20:00 по времени Нур-Султана. Всего в день голосования работают свыше 10 тысяч участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В избирательные списки включены более 11,7 миллиона казахстанцев при населении республики свыше 19,1 миллиона человек.