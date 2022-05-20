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На перекрёстке в центре Нур-Султана изменена организация дорожного движения | BaigeNews.kz 20 мая, 17:15
2367
Фото: ДП Нур-Султана

На перекрёстке в центре Нур-Султана изменена организация дорожного движения

В Нур-Султане на перекрестке улиц Кенесары и Мамбетова изменена организация дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

С учётом наличия пешеходной аллеи "Променад" на данном перекрёстке переход проезжей части организован по диагонали с нанесением соответствующей дорожной разметки и установкой дорожных знаков.

"Данная схема ранее применена на пересечении улиц Сейфуллина Валиханова, где также наблюдается высокая интенсивность пешеходного потока с учётом расположения объектов массового притяжения", - сообщили в полиции.


Участников движения просят принять во внимание данные изменения и при пересечении вышеуказанного перекрёстка соблюдать требования правил дорожного движения, руководствуясь существующими техническими средствами регулирования дорожным движением.
#ПДД
20 мая, 17:15
2367
Журналист

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