На нашествие огромных тараканов жалуются жители Уральска

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Огромные тараканы, выползающие из раковин и унитазов, пугают жильцов в многоэтажках Уральска. В борьбе с насекомыми средства из магазинов не помогают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Обратившаяся в редакцию жительница дома по улице Кердери рассказала, что уже четыре месяца чёрные тараканы длиною до пяти сантиметров разгуливают в её в ванной и туалете.

"Я и не знала, что такие тараканы существуют. Стала замечать их в ванной. Подумала, соседи делают ремонт, может оттуда приползли. Сходила в магазин, купила отраву, но это не помогло. Потом увидела, что они выползают из канализационной трубы. Прочла в Интернете все советы, залила все хлором, засыпала лимонной кислоты, промыла всё кипятком. Затем появились с уборной, полагаю, вылезли из унитаза", - рассказала жительница Уральска Асель.

Женщина выяснила, что тараканов полно и в подвале дома. КСК по заявке жильцов в апреле провело санобработку. Но через неделю насекомые появились вновь, их стало даже больше.



Председатель КСК "Нур" Татьяна Азовская отметила, такие тараканы ползут из канализационных люков, жильцам нужно обратиться в ТОО "Батыс су арнасы".



Оказалось, чёрные тараканы водятся и в соседних многоэтажках.



Директор компании "Идеальный чистый дом", проводящей дезинфекцию, Бану Джарикеева рассказала, что 80 процентов заявок в Уральске сейчас составляет травля канализационных тараканов.



"Чёрные тараканы представляют большую опасность для людей. Они питаются абсолютно всем (мёртвыми животными, продуктами) и являются переносчиками различных инфекций - брюшного тифа, дизентерии, золотистого стафилококка. Даже появление на теле фурункулов могут вызывать эти насекомые. Для таких "гостей" канализация - отличный путь для попадания в квартиры. Они выползают через раковины на кухне и в ванной, и даже из унитазов. Могут пожаловать через отдушины и вытяжки. Тараканы могут задерживать дыхание на 40 минут", - пояснила Бану Джарикева.

В пресс-службе ТОО "Батыс су арнасы" пояснили, что они занимаются очисткой канализационных сетей и колодцев, но тараканов в них не травят.