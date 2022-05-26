На конституционной реформе процесс демократизации Казахстана не закончится — Токаев

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"Новый Казахстан или Вторая республика — это демократическое общество в подлинном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние парламента будут значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой правовой реформы я, как президент, не буду наделён избыточными полномочиями и привилегиями. Моя задача — осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее", — сказал президент Казахстана.Касым-Жомарт Токаев напомнил, что этими реформами процесс демократизации не закончится. Казахстану ещё предстоит пройти долгий путь. По словам президента, реформы и модернизация всей социальной системы будут продолжены.
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