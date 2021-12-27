На казахстанский фильм пожаловались из-за межнациональных браков

Фото: kino.kz

На недавно вышедший в прокат фильм "Моя большая казахская семья" пожаловались из-за темы межнациональных браков. Об этом рассказал креативный продюсер картины и кинокритик Карим Кадырбаев, передает BaigeNews.kz.

"На той неделе в прокате стартовал дорогой моему сердцу проект "Моя большая казахская семья", в котором я выступил в качестве креативного продюсера и исполнителя роли второго плана. Пошел хорошо, отзывы зрительские в массе своей позитивные, но не все. И я в целом, как человек, который заработал какое-никакое имя на кинокритике, готов был к тому, что кому-то что-то может не понравится. Постановка, актеры, юмор, еще что-то, но...Один из видных деятелей культуры решил пожаловаться "наверх" за то, что наш фильм, видите ли, поддерживает идею межнациональных браков", — написал он на своей странице в Facebook.

Он недоумевает, почему "в 2021 году кто-то может может психануть из-за того, что мы сняли кино о том, что у любви нет никаких границ, в данном случае расовых, этнических и национальных".

Редакция BaigeNews.kz попросила Карима Кадырбаева рассказать подробности жалобы.

"Пока ситуация зависла, поэтому мы молчим. Если не будет жалоб со стороны наших традиционно настроенных деятелей культуры, то и мы будем молчать", — сказал он.







