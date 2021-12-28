Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

Ни одна из четырех казахстанских авиакомпаний не озвучила количество отмененных и задержанных рейсов по техническим причинам.

Ровно два года назад, 27 декабря 2019 года, в Алматы произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air столкнулся с домом, расположенным близ взлетной полосы: борт разорвало на части. Пассажиры того злополучного рейса долго не могли оправиться от случившегося. В годовщину трагедии корреспондент BaigeNews.kz решила узнать, на каких самолетах летают казахстанцы и насколько они безопасны.

На сегодняшний день известно, что страховой полис перед пассажирами Bek Air был оформлен в АО "Страховая компания "Amanat".

"Были произведены выплаты на погребение восьми пассажиров родственникам, которые обратились в компанию, а также на лечение 32 пассажиров, обратившихся в компанию. Единовременная страховая выплата за погибшего пассажира произведена девяти родственникам пассажиров, за инвалидность второй группы - пяти пассажирам. Кроме этого, местными исполнительными органами было выплачено по четыре миллиона тенге 12 семьям погибших, и по одному миллиону тенге было выплачено пострадавшим в авиакатастрофе", – рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.





Расследование по делу Bek Air до сих пор продолжается. По данным зарубежных В общей сложности АО "Страховая компания "Amanat" выплатила страховые на 149 666 959 тенге.Расследование по делу Bek Air до сих пор продолжается. По данным зарубежных экспертов , срок службы гражданских воздушных судов составляет 40-60 тысяч летных часов или 25-30 лет эксплуатации.

"По итогам независимой проверки отрасли аудиторами ИКАО в рамках Координированной валидационной миссии ИКАО (ICVM), Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов с 74 процентов до 84 процентов. Это на 15 процентов выше среднемирового показателя. Проведена кардинальная реформа подходов по управлению гражданской авиацией. Такой подход внедрен впервые в Казахстане, и является уникальным среди стран СНГ", – рассказали в Комитете гражданской авиации (КГА).

"Термин "срок службы" или "ресурс ВС" применяется к воздушным суднам советского производства. Для ВС западного производства "limit of validity" (LOV) или "Maintenance Programme Publication Trigger" или "design service goal" (DSG) определяется структурными задачами по техническому обслуживанию и в основном применяется для воздушных судов массой выше 34 000 кг", – ответили на запрос в Комитете гражданской авиации.

В КГА пояснили, что при надлежащем техническом обслуживании воздушного судна его можно эксплуатировать бесконечно.Как писали Forbes.com , некоторые модели Airbus, Boeing и Embraer никогда не терпели смертельных аварий при коммерческой эксплуатации. Иногда это происходит потому, что модели очень новые и еще используются широко. В настоящее время имеют безупречный летный послужной список и считаются самым безопасными такие модели, как Airbus: A220, A319neo, A320neo, A321neo, A340, A350 и A380, а также Boeing: 717, 747-8 и 787 и Embraer: 135, 140 и 145. Казахстанские авиаперевозчики имеют в своем флоте некоторые из них.Один из казахстанских Telegram -каналов провел анонимный опрос, где большинство респондентов ответили, что выбирают для полетов компанию Air Astana. С нее и начнем наш мини-обзор.

Air Astana

В сентябре Британская консалтинговая компания Skytrax объявила результаты рейтинга лучших авиакомпаний мира "2021 Skytrax World Airline Awards", где Air Astana оказалась на 43 месте, но была признана "Лучшей авиакомпанией Центральной Азии". К слову, за два года компания поднялась на восемь позиций.

Воздушный флот Air Astana состоит из 35 самолетов. Все воздушные судна находятся в эксплуатации и выполняют регулярные рейсы по международным и внутренним направлениям. В парке авиакомпании самолеты Boeing 767-300, Airbus A320/А320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR и Embraer E190-E2. Средний возраст парка группы составляет четыре года.

Как сообщили в компании, крайнее воздушное судно, пополнившее авиапарк – дальнемагистральный самолет Airbus A321LR. Авиалайнер прибыл напрямую с авиазавода Airbus в Германии 26 августа 2021 года, став шестым самолетом данного типа во флоте компании.

Группа компаний Air Astana в настоящее время выполняет рейсы по 45 международным и 33 внутренним направлениям.

В день одно воздушное судно выполняет от двух до восьми полетов в сутки, в зависимости от направления и дальности полета.

"Прописанных ограничений по количеству полетов воздушного судна не существует. Срок эксплуатации зависит от технического состояния самолета. В авиации эксплуатационная безопасность регулируется международным стандартом IOSA. Air Astana проходит данный аудит с 2007 года", – говорится в ответе на официальный запрос.

Boeing 767-300







фото: boeing.com

Boeing 767-300 - это широкофюзеляжный тип воздушного судна с увеличенной дальностью полета, который оснащен двигателями Pratt & Whitney, каждый мощностью более чем 27 тонн тяги. Дальность полета Boeing 767-300 может достигать 10 550 км при скорости около 900 км/ч. Данный тип воздушного судна может перевозить 38 тонн полезного груза и его вес при взлете способен достигать до 181 тонны. Салон оснащен 30 спальными местами бизнес-класса и 193 местами эконом-класса с индивидуальной системой развлечений. Boeing 767-300 выполняет рейсы дальней протяженности.

По данным из открытых источников, в общей сложности в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 19 самолетов Boeing 767. Boeing 767 пытались угнать семь раз, при этом погибли 282 человека. Всего в этих происшествиях погибли 857 человек.

На вопрос о лимите полетов в эксплуатации воздушного судна, эксперты Комитета гражданской авиации РК сообщили, что Boeing 767 может совершить до 50 000 посадок.

Airbus A320/А320neo







фото: aircraft.airbus.com

Air Astana – это первая и единственная авиакомпания, эксплуатирующая этот тип воздушного судна в Казахстане. Модель обладает самым низким расходом топлива и уровнем вредных выбросов, а также минимальным "звуковым следом" в своем классе. Покупка этих самолетов позволила авиакомпании увеличить частоту международных рейсов





В Комитете гражданской авиации РК сообщили, что Airbus A320/А320neo в зависимости от конфигурации могут совершать до

от 60 000 до 120 000 часов полета или от 48 000 до 60 000 посадок.

По данным зарубежных экспертов , коэффициент аварийности этого семейства составляет 0,08, что является одним из самых низких показателей среди моделей самолетов с историей аварий.В Комитете гражданской авиации РК сообщили, что Airbus A320/А320neo в зависимости от конфигурации могут совершать доот 60 000 до 120 000 часов полета или от 48 000 до 60 000 посадок.

Airbus A321/A321neo/A321LR





фото: airbus.com

В 2021 году авиакомпания пополнила авиапарк дальнемагистральным авиалайнером Airbus A321LR, полученным на авиазаводе Airbus в немецком городе Гамбург, от лизингодателя Air Lease Corporation.

Воздушное судно, оснащенное двигателями Pratt & Whitney PW1133G, является пятым авиалайнером данного типа, полученным от лизингодателя. Первый Airbus A321 LR поступил в сентябре 2019 года. Новые авиалайнеры пришли на смену самолетов Boeing -757, находившихся в эксплуатации с 2003 года. В парке Air Astana также насчитывается 17 самолетов семейства Airbus А321/А320 neo. По состоянию на апрель 2021 года средний срок эксплуатации самолетов Airbus А321 составляет 12 лет, Airbus А320 neo – один год.

В 2019 году Airbus A321neo не смог выполнить рейс из-за проблем с двигателем. Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший по маршруту Нур-Султан – Пекин, вернулся в столичный аэропорт вскоре после взлeта по технической причине. Позже Комитет гражданской авиации сообщил, что авиакомпания заменит части двигателей самолетов Airbus А321 и А320 neo. Основными недостатками выявленных в ходе эксплуатации данных двигателей в Казахстане является лопатки компрессора низкого давления и коробка приводов масляной системы.

По данным КГА, Airbus A321/A321neo/A321LR в зависимости от конфигурации разрешается до 60 000 часов или 48 000 посадок / 74 000 часов или 37 000 посадок / 120 000 часов или 60 000 посадок соответственно.

Embraer E190-E2





фото: airastana.com

В конце 2018 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев приземлился новый авиалайнер Embraer 190-E2 на фюзеляже которого был изображен снежный барс. Самолет собран на заводе Embraer в Бразилии. Авиалайнер стал модернизированной версией семейства Embraer E-Jets, которые эксплуатируются в Казахстане с 2011 года. Воздушное судно принадлежит семейству двухдвигательных узкофюзеляжных пассажирских самолетов малой и средней дальности c максимальной дальностью полета 5 278 км. В 2019 году авиакомпания получила второй самолет Embraer 190-Е2, заказанный в операционный лизинг у компании AerCap.

Однако в 2021 году журналисты Reuters сообщили о конфликте между казахстанской авиакомпанией с бразильскими коллегами, производящими самолеты. Air Astana подала в суд в Верховный суд Нью-Йорка на Embraer с требованием возместить, как минимум, 11,9 миллиона долларов. В своем заявлении Embraer заявил, что в ноябре 2020 года у самолета Air Astana E190-E2 возникла техническая проблема, однако производитель счел, что она не представляла непосредственного риска для жизни. При этом Air Astana настаивала, что была вынуждена остановить свой флот Embraer с декабря 2020 года из-за небезопасности полетов.

Напомним, в сентябре 2020 года воздушное судно Embraer 190 авиакомпании Air Astana при полете по маршруту Кызылорда-Алматы рейсом KZR 986 сообщило диспетчерам о посадке на запасной аэродром Шымкента по техническим причинам из-за сработавшей сигнализации дыма в техническом отсеке самолета. А в ноябре 2018 года самолет той же модели, выполнявший перегоночный рейс KC1388 из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан, совершил экстренную посадку в военном аэропорту Бежа из-за того, что один из компонентов системы управления полетом вышел из строя.

Стоит отметить, что на вопрос редакции о количестве задержанных и отмененных рейсов по техническим причинам за два последних года, авиакомпания решила умолчать.





FlyArystan



Авиапарк дочки Air Astana включает 10 воздушных судов типа Airbus A320, средний возраст которых составляет менее восьми лет. Последний лайнер пополнил воздушный флот в мае 2021 года.





фото: flyarystan.com

Самолеты базируются в пяти городах Казахстана - Алматы, Нур-Султан, Атырау, Актау и Шымкент, которые летают по 38 направлениям (14 международных направлений и 24 внутренних). В среднем одно воздушное судно совершает пять-шесть вылетов в день.

"Ограничений по количеству выполняемых рейсов нет. Существует ряд факторов, которые определяют, сколько воздушное судно выполнит рейсов в день, неделю, месяц, год. К основным факторам относятся продолжительность полета каждого рейса и регламент планового технического обслуживания воздушного судна. Техническое обслуживание воздушного судка выполняется в соответствии с утвержденной Программой технического обслуживания, согласно установленных интервалов, сроков и необходимого времени на выполнение работ. Важно отметить, что все виды технического обслуживания самолетов Fly Arystan всегда выполняются в срок и в соответствии со всеми требованиями", – заявили в авиакомпании.

Здесь же сообщили, что с начала 2021 года 0,023 процента от общего количества рейсов FlyArystan отменили по технической причине. При этом само количество отмененных рейсов и задержек в компании не озвучили. Однако на просторах интернета можно найти несколько громких инцидентов. Так, в сентябре регулярный рейс авиакомпании Fly Arystan, выполняемый самолетом Аirbus A320 по маршруту Актау – Актобе, объявил о возврате в аэропорт вылета по технической причине. Командир воздушного судна аварийную ситуацию не объявлял.

Примечательно, что в январе рейс Fly Arystan из Алматы в Шымкент был перенесен из-за технических неполадок на борту Аirbus A321, принадлежащего компании Air Astana. Тогда пассажиры Fly Arystan устроили скандал, так что пришлось объясняться Министерству индустрии и инфраструктурного развития.

Уже в ноябре 2021 года высказаться решили представители общественных фондов и Ассоциации "Лига потребителей Казахстана. Активисты отметили низкое качество предоставляемых услуг. Казахстанские авиаперевозчики отменяли рейсы или не пускали людей на борт самолета из-за двойных продаж билетов. Говорилось о том, что ждать рейса приходилось 22 часа в аэропорту без предоставления жилья, питания и питья, что идет вразрез Варшавской конвенции, которую подписала наша страна. Тогда СМИ выяснили, что 15% рейсов Fly Arystan вылетают с задержкой.

QAZAQ AIR

QAZAQ AIR – межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" по инициативе Первого Президента РК. Имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года.

"Флот пополняется исключительно новыми воздушными судами, поставляемыми напрямую с завода изготовителя и состоит из 5 воздушных судов. Это современные комфортабельные турбовинтовые лайнеры De Havilland Dash-8-Q400NG, ранее известные как Bombardier Q400 канадского производства. В последний раз авиакомпания закупала воздушные суда в 2019 году", – говорится в ответе на запрос.

Компания выполняет рейсы по 25 направлениям, в том числе международные рейсы в Россию. В день одно воздушное судно выполняет в среднем шесть рейсов. В ответе на запрос также отметили, что ограничений по полетам в день нет. Технически исправный самолет может выполнить любое количество рейсов в день в зависимости от продолжительности полета и времени обслуживания на земле.

Bombardier Q400





фото: wikipedia.org

Это двухмоторный турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности. Создан канадской авиастроительной компанией Bombardier Aerospace. Из " Авиационного справочника "Самолет" известно, что экономичность дает самолету неоспоримое преимущество над реактивными самолётами и турбовинтовыми самолетами предыдущих поколений. А высокая скорость набора высоты, более высокий потолок при отказе одного двигателя (5 334 метра), система автоматически выпадающих кислородных масок – важные факторы, открывающие широкие возможности эксплуатации самолета на горных аэродромах. К слову, Q400 – единственный турбовинтовой самолет, отвечающий стандартам необходимых навигационных характеристик (NRP).С начала 2021 года QAZAQ AIR выполнила 8 214 рейсов, из них 21 рейс был перенесен. Здесь также не стали вдаваться в подробности и перечислять причины переноса рейсов. Однако напомним, что в начале года в своем Telegram -канале журналист Михаил Козачков сообщил, что за неделю у самолетов QAZAQ AIR трижды лопнули покрышки шасси.

SCAT

В Комитете гражданской авиации пообещали, что по инцидентам проведут расследование. Позже пилот одного из самолетов авиакомпании решил объяснить ситуацию, которая произошла в аэропорту Алматы после вылета из Нур-Султана. Он отметил, что самолет, на котором выполнялся рейс, был произведен в 2019 году.В июле был задержан рейс из Тараза в Нур-Султан. Причиной стала центровка воздушного судна, в связи с чем было принято решение максимально заправить воздушное судно при полной коммерческой загрузке, что повлияло бы на центровку и баланс воздушного судна.

Парк воздушных судов авиакомпании SCAT состоит из 26 самолетов производства США и Канады. В этом году флот пополнился тремя воздушными судами Boeing 737-800 NG (New Generation). Также в 2021 году авиакомпания заключила контракт с корпорацией BOEING на приобретение новейших Boeing 737-9.

"Первый самолет прибыл в Казахстан этим летом, напрямую с завода-изготовителя. В следующем году ожидается пополнение парка воздушных судов авиакомпании еще 8 новыми самолетами", – говорится в официальном ответе на запрос.

Сегодня SCAT эксплуатирует такие воздушные суда как CRJ-200, Boeing 737 (300/500/700 NG/800NG/MAX 8/ MAX9), а также Boeing-757.

Bombardier CRJ-200





фото: aeroport.kz

Bombardier CRJ200 – среднемагистральный пассажирский самолет для полетов на региональных маршрутах, разработанный канадской фирмой Bombardier Aerospace

Напомним, что на самолете авиакомпании SCAT этой модели 29 января 2013 года произошла трагедия. Воздушное судно, выполнявшее авиарейс по маршруту Кокчетау - Алматы при заходе на посадку в сложных метеоусловиях в момент ухода на второй круг столкнулся с землей. На борту находился 21 человек, все они погибли.

Boeing 737







фото: boeing.com

Пожалуй, наиболее известной своей неоднозначной репутацией является модель Boeing 737 MAX. В целом, эксперты британской фирмы Ascend отмечают, что это крайне неудачная модель лидирующего авиаконцерна с одной аварией на 500 тысяч часов полета. В 2019 году, после крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, где погибло 157 человек, страны одна за другой стали отказываться от самолетов этой модели. Последней страной, которая отказалась от борта, стали США.

В марте 2019 года Комитет гражданской авиации РК временно приостановил эксплуатацию Boeing 737 MAX авиакомпании SCAT. В казахстанском реестре зарегистрировано одно воздушное судно данного типа, SCAT эксплуатирует его с 2018 года.

"27 января 2021 года 737 MAX был одобрен Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Управлением гражданской авиации Великобритании (UK CAA), что открыло возможности для возобновления полетов в Европе. Ранее Boeing 737 MAX уже получил сертификацию от Федерального авиационного управления США, Национального агентства гражданской авиации Бразилии и Департамента транспорта Канады", – сообщили в КГА, объясняя его дальнейшее использование.

Boeing 757

Не путайте печально известный 737 MAX с моделями Boeing 737 нового поколения, призывают международные эксперты. Как пишет Forbes , модели 737-700 / -800 / -900 очень надежны. У этих моделей коэффициент аварий со смертельным исходом 0,06 на миллион полетов. Это один из самых низких показателей для коммерческих самолетов. Для сравнения, по данным AirSafe, 737 MAX имеет показатель сбоев 3,08 до марта 2019 года. Боинг 737 нового поколения является основным активом многих авиакомпаний, включая American, Delta, United и Alaska Airlines.



фото: aviado.ru

Этот крупный узкофюзеляжный самолет, чье производство было завершено в 2004 году, но по сей день эксплуатируется на рейсах средней дальности. Эту модель называют любимым самолетом экс-президента США Дональда Трампа. Как пишет militaryarms.ru, за все годы эксплуатации, в результате различных катастроф разбилось 10 самолетов Boeing 757. В шести случаях это повлекло за собой значительные человеческие жертвы. При этом для своего времени Boeing 757 являлся очень передовым самолетом.

О том, сколько рейсов было отменено и задержано по техническим причинам в авиакомпании SCAT также не сообщили. Однако в Интернете можно найти форум, где клиенты авиакомпании активно оставляют свои отзывы по обслуживанию.

По данным КГА, всего за полгода казахстанские авиакомпании перевезли по внутренним и международным рейсам свыше четырех миллионов человек. По прогнозам, к концу года число пассажиров может составить более девяти миллионов. В 2020 году из-за пандемии отечественные авиаперевозчики обслужили лишь около пяти миллионов человек. Это в свою очереди на 27 процентов меньше, чем в 2019 году.