На избивавших экс-акима Кульсары завели уголовное дело

На избивавших экс-акима Кульсары Каржау Шаргабаева завели уголовное дело , передает BaigeNews.kz.

На скандальном видео, которой распространил Telegram-канал Qumash, экс-акима якобы поймали в Атырау с пакетиками с неизвестным веществом. Эти пакетики несколько раз попросили забрать с определённого места его знакомые, рассказал Каржау Шаргабаев на видео.

"Меня били и пугали" - экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео из соцсетей



В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Департамент полиции Атырауской области сообщает: 20 мая в интернете распространилась видеозапись, о том, как неизвестные жители микрорайона Коктем в Атырау задержали мужчину, который представился бывшим акимом города Кульсары Шаргабаевым Каржау, с пакетиком неизвестного порошкообразного вещества белого цвета. Автор видео поясняет, что данное вещество является наркотическим средством. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 296 часть 2 УК РК. Устанавливается местонахождение Шаргабаева Каржау Сагынбайевича,1981 года рождения, жителя Жылойского района", - отметили правоохранители Атырауской области.

Позже Шаргабаев опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором заявил, что 19 мая подвергся нападению. По его словам, незнакомые люди избили его и заставили оговорить себя. Мужчина также показал следы побоев на своем теле.

"По данному факту в отношении неизвестных лиц в зарегистрировано уголовное дело по статье 293 часть 2 пункт 1 УК", - отметили в пресс-службе ДП Атырауской области.

