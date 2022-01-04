На борту круизного лайнера в Италии вспышка COVID-19

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По меньшей мере 150 человек на борту круизного лайнера MSC Grandiosa, прибывшего в порт Генуи утром в понедельник из Марселя, получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает агентство Ansa.

Агентство сообщило, что большинство из зараженных не имеют никаких симптомов инфекции и чувствуют себя нормально.

Путешественники, у которых был диагностирован коронавирус, большинство из которых итальянцы, были сразу изолированы в своих каютах в ожидании сотрудников местных служб здравоохранения.

"Они будут доставлены домой с помощью специальных транспортных средств, а иностранные граждане будут размещены в медучреждениях в Генуе", - рассказали журналисты.

Лайнер не сможет покинуть Геную, пока не пройдет полную санитарную обработку, отмечает Ansa.