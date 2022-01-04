Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


На борту круизного лайнера в Италии вспышка COVID-19 | BaigeNews.kz 4 января, 06:44
2040
Фото: stock.adobe.com

На борту круизного лайнера в Италии вспышка COVID-19

По меньшей мере 150 человек на борту круизного лайнера MSC Grandiosa, прибывшего в порт Генуи утром в понедельник из Марселя, получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает агентство Ansa.

Агентство сообщило, что большинство из зараженных не имеют никаких симптомов инфекции и чувствуют себя нормально.

Путешественники, у которых был диагностирован коронавирус, большинство из которых итальянцы, были сразу изолированы в своих каютах в ожидании сотрудников местных служб здравоохранения.

"Они будут доставлены домой с помощью специальных транспортных средств, а иностранные граждане будут размещены в медучреждениях в Генуе", - рассказали журналисты.

Лайнер не сможет покинуть Геную, пока не пройдет полную санитарную обработку, отмечает Ansa.

#коронавирус #корабли #Италия
4 января, 06:44
2040
Журналист

Рекомендуем