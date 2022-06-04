На акции протеста в Ереване начались стычки с полицией

В Ереване начались столкновения протестующих, которые выступают против политики премьер-министра Никола Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха, и полиции, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на "Новости-Армения".
Акция проходит рядом со зданием правительства страны, которое ранее 3 июня протестующие уже блокировали. После этого они направились к правительственным дачам, откуда решили снова вернуться к зданию правительства. По пути они столкнулись с полицией, которая начала применять светошумовые гранаты и дубинки, а также задерживать демонстрантов.
Акция началась на площади Франции. Её организовало оппозиционное "Движение сопротивления", которое потребовало проведения внеочередного заседания Национального собрания с заявлением о том, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в том, что он хочет "сдать" Нагорный Карабах.
Акции протеста в Ереване идут с апреля. В начале мая оппозиция объявила о "масштабных акциях гражданского неповиновения", за месяц прошло несколько митингов, во время которых протестующие пытались блокировать парламент страны и резиденцию президента, перекрывали улицы. Полиция задерживала участников шествий.