Преференции для частных инвестиций в НИОКР предложил ввести Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной сессии, посвящённой 75-летию Национальной академии наук, передает BaigeNews.kz.
В своём выступлении он отметил, что за последние три года государственное финансирование науки вРК возросло на 70%. Изменён формат работы национальных научных советов. Их состав обновлен на 85% на основе объективных наукометрических показателей ученых. Заседания советов проходят в режиме онлайн, внедрён институт апелляции их решений.
По словам главы государства, усилена комплексная поддержка молодых учёных.
"Последовательно увеличивается количество грантов для обучения по программам докторантуры. Повышена стипендия докторантов. Введены специальные гранты для постдокторантов. Как итог, круг молодых учёных страны за последние два года расширился более чем на тысячу человек. В целях повышения квалификации учёных в мировых научных центрах выделяются гранты для прохождения стажировок", - добавил президент.По его мнению, в целях достижения уровня финансирования науки, сопоставимого с развитыми странами, необходимо стимулировать частные инвестиции в НИОКР.
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