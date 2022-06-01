Преференции для частных инвестиций в НИОКР предложил ввести Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной сессии, посвящённой 75-летию Национальной академии наук, передает BaigeNews.kz.



В своём выступлении он отметил, что за последние три года государственное финансирование науки вРК возросло на 70%. Изменён формат работы национальных научных советов. Их состав обновлен на 85% на основе объективных наукометрических показателей ученых. Заседания советов проходят в режиме онлайн, внедрён институт апелляции их решений.

По словам главы государства, усилена комплексная поддержка молодых учёных.

"Последовательно увеличивается количество грантов для обучения по программам докторантуры. Повышена стипендия докторантов. Введены специальные гранты для постдокторантов. Как итог, круг молодых учёных страны за последние два года расширился более чем на тысячу человек. В целях повышения квалификации учёных в мировых научных центрах выделяются гранты для прохождения стажировок", - добавил президент.

По его мнению, в целях достижения уровня финансирования науки, сопоставимого с развитыми странами, необходимо стимулировать частные инвестиции в НИОКР."Наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний ключевым источником финансирования науки должны выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации. При фонде "Самрук-Казына" создан Центр научно-технологических инициатив. В его задачи входит системное сотрудничество с научным сообществом для внедрения научных разработок в производство. Проводится работа по обеспечению прозрачности отчислений и распределений средств недропользователей в размере 1% от затрат на добычу полезных ископаемых, выделяемых на НИОКР. Считаю, что настало время для предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в НИОКР и создание новых научных центров", - сказал Токаев.Кроме того, по его словам, необходимо вовлечение в научно-исследовательскую деятельность местных исполнительных органов, которые могли бы тоже финансировать НИОКР."Наука на местах должна быть преимущественно направлена на решение тех проблем, которые стоят в центре внимания экономики регионов", - сказал он.