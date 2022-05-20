Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • На 15 миллионов тенге обманула вкладчиков финпирамида GAP в ЗКО
На 15 миллионов тенге обманула вкладчиков финпирамида GAP в ЗКО | BaigeNews.kz 20 мая, 12:30
2445
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

На 15 миллионов тенге обманула вкладчиков финпирамида GAP в ЗКО

Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP расследует Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

Полное название потребительского кооператива GAP — Global Asar Project. Финансовая пирамида была создана в 2021 году в ЗКО.

Принцип её организации был следующим: перераспределение активов и обогащение одних участников за счёт взносов других. В итоге 14 гражданам нанесли ущерб около 15 миллионов тенге.

Ранее в Шымкенте выявили финпирамиду, которая действовала под видом производственного кооператива GAP.
В деле фигурирует подозреваемый, заключавший с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовой помощи для покупки жилья или автомобиля.

В Актобе представители GAP действовали по схожей схеме. Организаторы финпирамиды предлагали купить жильё или авто с первоначальным взносом в размере 10 процентов. Так они привлекали активы в финансовую пирамиду.

Агентство по финансовому мониторингу РК в очередной раз призвало граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.
#финансовая пирамида #мошенничество #ЗКО #АФМ
20 мая, 12:30
2445
Журналист

Рекомендуем