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"В мире знают, как лечить обезьянью оспу" — Ержан Байтанаев в проекте "2022" | BaigeNews.kz 25 мая, 22:07
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"В мире знают, как лечить обезьянью оспу" — Ержан Байтанаев в проекте "2022"

Стать напастью под стать ковиду у обезьяньей оспы не получится хотя бы потому, что учёные знают, как бороться с болезнью, считает представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев. Он стал гостем нового выпуска проекта BaigeNews.kz "2022".

"Мы знаем эту болезнь (обезьянья оспа. — Ред.), знаем её мутацию, как она появляется, как лечить. А про коронавирусную инфекцию никто ничего не знал. Это была новая болезнь, новый вирус, который действительно свёл с ума планету", — сказал он.

Также Байтанаев высказался и о вакцинации против новоявленной болезни.

"На сегодняшний день у нас такой рекомендации нет. Да, у нас была вакцина от оспы. От оспы обезьян ещё вакцины нет. Один-два дня и будет большое объявление ВОЗ. И мы тогда будем знать, что делать, каким путём будем идти, как защищаться", — заключил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Оспа обезьян — редкое инфекционное вирусное заболевание, вызываемое одноименным вирусом, входящим в род ортопоксвирусов. Является родственным вирусом натуральной и коровьей оспы. Известны две разновидности вируса: центральноафриканский и западноафриканский, первый считается более опасным и заразным.

ВОЗ относит оспу обезьян к зоонозным заболеваниям, то есть в основном передающимся человеку от диких животных. Вторичное распространение вируса путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер, поскольку требует тесного контакта. Отмечается, что вирус передается от человека к человеку значительно медленнее, чем натуральная оспа.


Полный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.



#оспа обезьян #здравоохранение
25 мая, 22:07
3323
Журналист

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