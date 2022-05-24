"Мы забалтываем этот вопрос" - эксперты о строительстве АЭС в Казахстане

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В Алматы обсудили вопросы энергобезопасности и экономические аспекты строительства атомной электростанции. Корреспондент Baigenews.kz выслушала мнения участников дискуссии.

Первая атомная электростанция в Казахстане может появиться к 2035 году, заявил генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин в рамках круглого стола, посвященному строительству АЭС.

По словам Жантикина период подготовительных работ составит около пяти лет. Ещё шесть потребуются для строительства. Что касается ядерного реактора, то рассматривать будут апробированные надежные мировые технологии — это реакторы поколения III и III+.

"В 2019 году мы получили предложения от шести ключевых производителей ядерно-энергетических технологий из США, Китая, Южной Кореи, Японии, России и Франции", — сказал Тимур Жантикин.

Были рассмотрены два района размещения АЭС: поселок Улькен на Юге Казахстана и район Курчатова в Абайской области. По словам Жантикина, оба района практически равнозначны. Однако у первого есть ряд инфраструктурных преимуществ. Одно из них — площадка не реализованного проекта Балхашской ТЭС.

"Были исследованы общие и специфические характеристики районов. В частности проведена оценка по различным аспектам обеспечения ядерной безопасности на АЭС, включая воздействие на АЭС со стороны окружающей среды, такие как землетрясения и наводнения, а также эндогенные: промышленно-опасные объекты, падение воздушного судна и другие со стороны человека", — отметил глава КАЭС.

По предварительной схеме реализации проекта предполагается: 80 процентов привлечение заемного финансирования и 20 процентов — использование собственных средств за счёт акционерного капитала республиканского бюджета либо Нацфонда.

Среди преимуществ строительства АЭС Тимур Жантикин назвал обеспечение надёжного стабильного энергоснабжения потребителей в течение более 60 лет, снижение парникового эффекта, экономический рост и появление новых рабочих мест.





Тренды на возобновляемые источники энергии

Бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев привел свои выкладки, например, атомные электростанции, в отличие солнечных и ветряных, всё время дорожают.

"Вопрос номер один — это стоимость киловатт в час, которую мы получим после реализации проекта. Последние известные публичные проекты "Росатома" - это станция "Аккую", там стоимость кВ/ч 12,35 центов, что с НДС у нас будет больше 60 тенге. Сейчас мы платим меньше 20. Последний аукцион по строительству солнечной электростанции показал цену в 13 тенге. То есть в 4 раза меньше", — рассказал Асет Наурызбаев.

В пример энергетик приводит Данию и Германии, где возобновляемые источники энергии работают надёжно.

Не у каждой страны есть собственное топливо для АЭС

Заслуженный энергетик Казахстана Жакып Хайрушев считает, что никто не отменял зелёную энергетику. Возобновляемые источники должны развиваться параллельно, а не вместо АЭС.

"АЭС нужно строить, это мировой тренд, и мы никуда от этого не денемся. Страна растёт, ежегодное потребление электроэнергии увеличивается. Одним из важных плюсов является наличие собственного топлива. Не у каждой страны оно есть. Немаловажный фактор сегодня — хорошие цены на уран", — сказал Хайрушев.

Строить АЭС нужно было еще вчера

В энергетическом балансе любой страны приветствуется, когда есть разные виды генераций, уверен директор исследовательского центра "Энергетические аспекты Казахстана" Алмас Абилдаев. Атомной у нас не было. Она может стать базовым источником энергии. Плюс мы будем строить атомную электростанцию нового поколения 3+. Атомная энергетика не стоит на месте. Поэтому за ней будущее.

"В стране существует огромный энергодефицит. Атомная электростанция является одним из экологических способов решения этого вопроса. Начинать строить АЭС нужно было еще вчера, поэтому нужно ускоряться в строительстве новых генераций, на строительство уйдет 10 лет. В стратегическом планировании атомная станция выиграет. Мы через 60 лет увидим пользу решения, которое примем сейчас", — заявил Алмас Абилдаев.

Сколько будет стоить электроэнергия

Экономист Алмаз Чукин выступает за строительство АЭС, но с некоторыми поправками. Он большой сторонник возобновляемой энергетики, но без базовой мощности, которые предоставляют АЭС и угольные станции. ВИЭ трудно развивать, считает эксперт. Кроме того, АЭС — чистая технология. При всей боязни людей радиационных отходов их не так много. Экономист говорит об одном контейнере в год. Третий плюс, который отмечает эксперт, наличие собственного сырья. Из минусов Чукин приводит экономические выкладки: где взять 15 млрд долларов на строительство и что делать с последующими ценами на электроэнергию?

"Обсуждать, что и сколько стоит, можно долго, но, в конце концов, нужно смотреть, сколько будет стоить единица продукта. В зависимости от финансирования АЭС — одна из самых дорогих технологий. Лучшая цена в мире на АЭС — это шесть центов, самая худшая — 14 центов. Сейчас оптовая цена на электричество в Казахстане — около 2,5 центов. То есть мы должны понимать, что электричество будет дороже, чем сейчас", — говорит Алмас Чукин.

"Мы заболтали этот вопрос"

О необходимости строительства АЭС энергетик Марат Дулкаиров говорит с 1998 года. Мы живём на тех мощностях, которые были построены в советское время.

"Меня пугает, что на сегодняшний день мы ничего не строим. Наше советское оборудование, которое отработало свои сроки уже три раза, ещё прослужит 10-15 лет. Что будем делать дальше? Дефицит электроэнергии уже есть. Сегодня при потреблении четырёх тысяч мегаватт мы вырабатываем 50 процентов. Куда дальше ждать? Мы заболтали эту тему. Прошу министерство энергетики и правительство прекратить разговоры и приступать немедленно к проектированию строительства АЭС", — заявил Марат Дулкаиров.

Боязни ядерных отходов быть не должно

О том, как решать вопросы с отработанным ядерным топливом, рассказал начальник отдела радиационной физики твёрдого тела Института ядерной физики Сергей Кислицын. Есть разные контракты по строительству АЭС. Либо страна, которая строит, забирает отходы, либо они хранятся у нас.

"В нашей стране наработан серьёзный опыт обращения отходами. У нас есть уникальный для всего мира опыт по выводу из эксплуатации реактора. Плюс у нас было большое мероприятие, когда всё отработанное топливо с Мангышлакского энергокомбината было вывезено через всю страну на Семипалатинский полигон, где есть площадка для постоянного хранения отработанного ядерного топлива. То есть здесь никаких страхов быть не должно", — заверил кандидат физико-математических наук.

Кроме того, при экономических расчётах нужно учитывать, что ядерная энергетика — это не только электричество, но и производство радиофармпрепаратов, которые позволяют диагностировать на ранней стадии и лечить сердечные заболевания и раковые опухоли. В Казахстане пока это делается только на базе Института ядерной физики на исследовательском реакторе.