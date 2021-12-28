"Мы взяли кредиты" — магистранты КазНУ пожаловались на вуз из-за стажировки в Турции

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"С первого же дня уверяли, что каждому студенту положено 300 тысяч тенге — билеты, проживание и т.д. Мы купили билеты на свои деньги, даже бронь в хостелы сделали. Изначально мы хотели подождать, пока деньги поступят, но нас запугали, что деньги поступят в январе, а к этому времени билеты подорожают — покупайте билеты заранее. Мы все выкупили билеты, пакуем уже чемоданы и 27 декабря завкафедры тюркологии и теории языка, ответственная за эту поездку, сообщает нам, ссылаясь на бухгалтерию и отдел экономического управления, что денег нет. Якобы они не рассчитывали на такое количество студентов, ожидая 10-20 человек. Хотя и сам университет подготовил приглашение на 95 студентов", — говорится в обращении.По словам магистранта, купленные билеты — безвозвратные и сейчас почти у каждого из них кредит на 150-190 тысяч тенге.
Редакция BaigeNews.kz обратилась за комментариями в КазНУ по поводу обращения магистрантов филологического факультета."Мы требуем возврата полной суммы билета от КазНУ", — говорит автор письма.
"Приложенный к анонимному сообщению документ, а именно выписка из заседания ученого совета филологического факультета под председательством профессора К. Абдезова, имеет 10-летнюю давность и никакого отношения к вышеуказанным обстоятельствам не имеет", — сообщили в КазНУ.
"Вся процедура оформления выезда регламентирована данным положением. Вместе с тем, обучающиеся, указанные в анонимном сообщении, без положительного решения комиссии самовольно допустили покупку билетов. О результатах заседания комиссии о командировании магистрантов филологического факультета сообщим дополнительно", — говорится в ответе КазНУ.
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