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"Мы взяли кредиты" — магистранты КазНУ пожаловались на вуз из-за стажировки в Турции | BaigeNews.kz 28 декабря, 21:28
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Фото: иллюстративное/pixabay.com

"Мы взяли кредиты" — магистранты КазНУ пожаловались на вуз из-за стажировки в Турции

Магистранты Казахского национального университета имени Аль Фараби в Алматы требуют вернуть им деньги за авиабилеты, купленные за свой счет для стажировки в Турции, передает BaigeNews.kz.

Письмо одного из магистрантов филологического факультета в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.

В обращении говорится, что в конце октября магистрантам объявили о предстоящей стажировке в Турции, а ответственные люди подготовили приглашение с университета Стамбула на 95 человек.
"С первого же дня уверяли, что каждому студенту положено 300 тысяч тенге — билеты, проживание и т.д. Мы купили билеты на свои деньги, даже бронь в хостелы сделали. Изначально мы хотели подождать, пока деньги поступят, но нас запугали, что деньги поступят в январе, а к этому времени билеты подорожают — покупайте билеты заранее. Мы все выкупили билеты, пакуем уже чемоданы и 27 декабря завкафедры тюркологии и теории языка, ответственная за эту поездку, сообщает нам, ссылаясь на бухгалтерию и отдел экономического управления, что денег нет. Якобы они не рассчитывали на такое количество студентов, ожидая 10-20 человек. Хотя и сам университет подготовил приглашение на 95 студентов", — говорится в обращении.
По словам магистранта, купленные билеты — безвозвратные и сейчас почти у каждого из них кредит на 150-190 тысяч тенге.
"Мы требуем возврата полной суммы билета от КазНУ", — говорит автор письма.
Редакция BaigeNews.kz обратилась за комментариями в КазНУ по поводу обращения магистрантов филологического факультета.

Здесь ответили, что эта публикация анонимная и "не подлежит к рассмотрению по существу".
"Приложенный к анонимному сообщению документ, а именно выписка из заседания ученого совета филологического факультета под председательством профессора К. Абдезова, имеет 10-летнюю давность и никакого отношения к вышеуказанным обстоятельствам не имеет", — сообщили в КазНУ.
По информации вуза, все выезды сотрудников и обучающихся университета в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе научные стажировки магистрантов, осуществляются только по решению комиссии. Это предусмотрено положением об академической мобильности университета.
"Вся процедура оформления выезда регламентирована данным положением. Вместе с тем, обучающиеся, указанные в анонимном сообщении, без положительного решения комиссии самовольно допустили покупку билетов. О результатах заседания комиссии о командировании магистрантов филологического факультета сообщим дополнительно", — говорится в ответе КазНУ.

#КазНУ #наука #Алматы #высшее образование
28 декабря, 21:28
2439
Журналист

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