"Мы взяли кредиты" — магистранты КазНУ пожаловались на вуз из-за стажировки в Турции

Фото: иллюстративное/pixabay.com

"С первого же дня уверяли, что каждому студенту положено 300 тысяч тенге — билеты, проживание и т.д. Мы купили билеты на свои деньги, даже бронь в хостелы сделали. Изначально мы хотели подождать, пока деньги поступят, но нас запугали, что деньги поступят в январе, а к этому времени билеты подорожают — покупайте билеты заранее. Мы все выкупили билеты, пакуем уже чемоданы и 27 декабря завкафедры тюркологии и теории языка, ответственная за эту поездку, сообщает нам, ссылаясь на бухгалтерию и отдел экономического управления, что денег нет. Якобы они не рассчитывали на такое количество студентов, ожидая 10-20 человек. Хотя и сам университет подготовил приглашение на 95 студентов", — говорится в обращении.

"Мы требуем возврата полной суммы билета от КазНУ", — говорит автор письма.



Здесь ответили, что эта публикация анонимная и "не подлежит к рассмотрению по существу".



"Приложенный к анонимному сообщению документ, а именно выписка из заседания ученого совета филологического факультета под председательством профессора К. Абдезова, имеет 10-летнюю давность и никакого отношения к вышеуказанным обстоятельствам не имеет", — сообщили в КазНУ.

По информации вуза, все выезды сотрудников и обучающихся университета в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе научные стажировки магистрантов, осуществляются только по решению комиссии. Это предусмотрено положением об академической мобильности университета.

"Вся процедура оформления выезда регламентирована данным положением. Вместе с тем, обучающиеся, указанные в анонимном сообщении, без положительного решения комиссии самовольно допустили покупку билетов. О результатах заседания комиссии о командировании магистрантов филологического факультета сообщим дополнительно", — говорится в ответе КазНУ.

