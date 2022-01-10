"Мы столкнулись с гибридной террористической атакой" - Карин о беспорядках в Казахстане

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Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью которой являлась дестабилизация страны. Об этом заявил государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает BaigeNews.kz.

"Здесь имеет место заговор внутренних и неких внешних сил, так как участвовали как и казахстанские, так и иностранные граждане ... Это не массовые беспорядки. Это не те обычные беспорядки, которые мы видим. Массовые беспорядки – это когда идут столкновения гражданских сил с силами правопорядка. Здесь был штурм адмобъектов, объектов охраны правопорядка. Департамент полиции Алматы держал оборону всю ночь. Представляете, каким арсеналом оружия должны обладать террористы, чтобы держать в напряжении несколько часов большой департамент? Алматы – это большой город", - отметил Карин.

По его словам, мир вступил в период, когда против любой страны может быть развязан такой циничный сценарий, основной целью которого является разрушение целостности государства.

"У нас на кону стоял вопрос, сможем ли мы сохранить государство. Это вопрос не только защиты одного города, атаки осуществлялись сразу в нескольких регионах. Главным инструментом этих событий стали именно террористические действия, атаки на гражданские объекты. В данный момент идет контртеррористическая организация, сам факт проведения ее является фактом того, с насколько серьезной ситуацией мы столкнулись", - добавил госсекретарь.

При этом Карин не считает произошедшее в Казахстане попыткой осуществления "цветной революции".