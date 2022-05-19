"Мы отвечаем не только перед бюджетом и налогами, но и перед Всевышним" — Айдос Сарым о референдуме

Фото: z-taraz.kz

О предстоящем референдуме и сути конституционных поправок высказались депутаты мажилиса Айдос Сарым и Айгуль Куспан. О чём говорили парламентарии на республиканской конференции, организованной социологами страны и Институтом философии, политологии и религиоведения, в материале BaigeNews.kz.

Мы отвечаем не только перед бюджетом и налогами, но и перед всевышним

Айдос Сарым, депутат мажилиса

Нашему поколению, многим здесь присутствующим, повезло в каком-то смысле. Мы второй раз в жизни проживаем переход через перестройку. Слом тех отношений, которые были. Это, на мой взгляд, очень важно фиксировать с точки зрения политологии, социологии. Потому что, я полагаю, одна из больших наших ошибок целеполагания была в том, что 90-е мы не отрефлексировали до конца, мы их прожили, но не поняли, не оценили. Мы увлеклись разного рода концепциями транзита, чем особенно грешили политологи. Сейчас мы откровенно должны признать: те концепции, диссертации, которые мы защищали вокруг транзита, как состоявшегося или проходящего, в итоге оказались не тем проектом, который, скажем, осуществился. И транзит по сути, возможно, происходит только сейчас (...)

У нас были перекосы в наших диссертациях, в защите. Что скрывать, были запретные темы, закрытые темы, которые, по крайней мере, научные руководители наши не рекомендовали молодым специалистам — в истории, политологии. Сейчас, слава богу, время закрытых тем проходит. Время чёрных списков проходит. Я надеюсь, их будет меньше. По крайней мере, наша человеческая, профессиональная честность должна всё-таки превалировать. Мы же отвечаем не только перед бюджетом, налогами, но и перед Всевышним, будущими поколениями. В новом Казахстане многого из того, что мы пережили, не будет.

Когда мы заходим в сторону референдума, очень важно понять современный портрет общества, который есть. И формировать некий образ идеального общества, нового гражданина, новой страны. Понятно, что сейчас есть некое нетерпение, очень частые такие обвинения: "Где ваш новый Казахстан?". Но мы здесь должны понять: референдум отсчитывает точку начала "второй республики", изменение политического устройства. Но мы должны понимать, что власти нужна новая энергия, новый кредит доверия для осуществления других реформ — социальных, экономических. В этом году будет очень большая работа сделана. И помимо тех законов, которые обязательны, мы будем принимать Социальный кодекс Казахстана. Это 18 законов, которые направлены на социальную защиту. Они будут в едином кодексе сведены. Там же, кстати, рассматривается и вопрос снижения пенсионного возраста.

Народ понимает, как непросто президенту

Айгуль Куспан, депутат мажилиса, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности

Очень много критики нас сопровождает (во время разъяснения реформ в регионах). Пишут в Facebook: "Зачем ездить, вы народ считаете за глупцов, которые сами не смогут прочитать, ознакомиться с сутью этих поправок?". Но, вы знаете, мы встречаемся с людьми, и, во-первых, это для нас полезно, мы для себя "диагностируем" настроение в обществе. Во-вторых, всё-таки нужно разъяснять, потому что народ очень часто занят своими какими-то повседневными делами, не вникает. Но в целом что мы видим: народ действительно поддерживает президента. Может, они и не знают о сути этих реформ, но они поддерживают президента. Наблюдается такое большое доверие к президенту, его шагам. Где-то даже сочувствие, понимание, как ему непросто. И это радует. И мы разъясняем фундаментальный, исторический, судьбоносный характер поправок.

Есть ещё одна критика: "Придумали, быстренько спустили, месяц дают нам всего лишь на ознакомление". Это тоже не так. Мы объясняем, что была целая рабочая группа, в которую входили эксперты, Уполномоченный по правам человека, очень много специалистов, Национальный совет общественного доверия. Это плод долгих обсуждений. Это мы тоже объясняем.

У нас люди не верили долго в существование коронавируса и тому, что нужно вакцинироваться. Но очень легко верят всяким финансовым пирамидам, битвам экстрасенсов. Мне кажется, это социальная черта нашего общества — недоверие ко всему официальному и доверие ко всему самому иногда нелепому и абсурдному. Это, мне кажется, нужно преодолевать.

Сейчас нам предстоит большая работа — референдум и наша депутатская работа в разработке соответствующих законов в контексте конституционных реформ. И здесь очень хотелось бы, чтобы эксперты и социологи участвовали в нашей работе. У нас по любому законопроекту создаётся рабочая группа, и любой гражданин может принимать участие в обсуждении онлайн.