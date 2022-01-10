Вооруженную силу против мирных демонстрантов мы не применяли и не будем - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что зарубежные СМИ распространяют дезинформацию о ситуации в стране, передает корреспондент BaigeNews.kz
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"В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные СМИ, имеют место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ, так и прочтения ситуации в Казахстане. Несмотря на предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем. в частности, в Алматы были проведены политические митинги. А потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как алматинская трагедия. Между тем, устав ООН признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную, я подчеркиваю, или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне", - заявил глава государства на внеочередной сессии ОДКБ.
Он сообщил, что в ближайшее время после завершения предварительного расследования Казахстан предоставит на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки террористической агрессии против нашей страны.
"Как мы видим, отдельные средства массовой информации, общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах. Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, а также международные гуманитарные организации заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников. В то же время делать поспешных выводов не следует. Я благодарю всех, кто с самого начала был уверен в том, что Казахстан преодолеет этот сложный этап нашей новейшей истории. Особенно это касается ОДКБ. Убежден, совместными усилиями мы сделаем так, что временное развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было максимально безопасным, эффективным. И, надо прямо сказать, что миссия миротворческого контингента ОДКБ была в высшей степени эффективной, полезной. С нашей стороны, как я думаю, это урок Казахстану. Но я думаю, он будет полезен и для всех государств-партнеров по организации. Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается", - сообщил Президент.
Ранее Токаев назвал
прошедшие в стране беспорядки попыткой госпереворота.