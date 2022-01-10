Мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома - Путин о пространстве ОДКБ

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Президент России Владимир Путин высказался о деятельности миротворцев ОДКБ в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

По словам российского лидера, в условиях беспорядков в Казахстане совместные действия ОДКБ и казахстанского руководства рассматриваются исключительно как своевременная и абсолютно легитимная акция. Владимир Путин заверил, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.

"Она предусматривает, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. А мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма. В состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России. Все они имеют реальный боевой опыт", - объяснил президент России.

"То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность Президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране. Ситуация нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе алматинский аэропорт, полностью очищены от террористов и бандитов силами вооруженных военных Казахстана и правоохранительных органов. Уверен, что совместными силами уже в ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, а на казахстанскую землю вернутся наконец мир и спокойствие. Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим развивать сценарий так называемых цветных революций", - подчеркнул Путин.

"В этой связи полагаю целесообразным представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ", - заключил российский лидер.