Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев проголосовал на общенациональном референдуме по внесению поправок в Конституцию, передает BaigeNews.kz.

"По всей стране сегодня идёт очень важное голосование — референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Нужно отметить, что один из главных принципов нашей Конституции — источником власти является народ. И сегодня мы видим практическую реализацию этого принципа. Очень много было информации о вносимых изменениях, я думаю, что наши граждане их знают. Но, по сути, мы сегодня начинаем новый этап развития нашего государства. И то, что такой важнейший вопрос выносится на референдум, это не случайность, ведь это демократическая процедура, волеизъявление народа, они активно применяются в демократических государствах", — подчеркнул Ашимбаев.

Он добавил, что ещё в предвыборной компании Касым-Жомарта Токаева в 2019 году сообщалось, что важнейшие вопросы для развития страны будут выноситься на всенародный референдум. Поэтому, отметил председатель сената, важно провести референдум "открыто, прозрачно, в соответствии с международными нормами и подходами".