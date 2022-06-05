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Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев проголосовал на общенациональном референдуме по внесению поправок в Конституцию, передает BaigeNews.kz.
"По всей стране сегодня идёт очень важное голосование — референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Нужно отметить, что один из главных принципов нашей Конституции — источником власти является народ. И сегодня мы видим практическую реализацию этого принципа. Очень много было информации о вносимых изменениях, я думаю, что наши граждане их знают. Но, по сути, мы сегодня начинаем новый этап развития нашего государства. И то, что такой важнейший вопрос выносится на референдум, это не случайность, ведь это демократическая процедура, волеизъявление народа, они активно применяются в демократических государствах", — подчеркнул Ашимбаев.
Он добавил, что ещё в предвыборной компании Касым-Жомарта Токаева в 2019 году сообщалось, что важнейшие вопросы для развития страны будут выноситься на всенародный референдум. Поэтому, отметил председатель сената, важно провести референдум "открыто, прозрачно, в соответствии с международными нормами и подходами".
Напомним, 5 июня в Казахстане проходит общенациональный референдум по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, на восемь утра голосование проходило на 9 964 участках референдума. Своим избирательным правом уже воспользовались премьер-министр Алихан Смаилов и глава МИОР Аскар Умаров, а также акимы Нур-Султана и Алматы.
"Сегодня дня нашей страны важный день, по сути, новый этап развития государства. Предстоит ещё многое сделать, но сейчас очень важно, чтобы наши граждане показали свою политическую зрелость и приняли участие в голосовании. Сейчас только начало, впереди целый день. Уверен, что казахстанцы активно будут приходить на участки голосования. Поэтому приглашаю всех, кто ещё не проголосовал, прийти на участки и принять участие во всенародном референдуме", — заключил Маулен Ашимбаев.
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