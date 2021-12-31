Мужчины и женщины имеют практически равный доступ к интернету в Казахстане

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В Казахстане продолжает увеличиваться количество пользователей интернета - в 2020 году их число выросло до 85,9 процента от общего населени страны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В 2019 году в стране насчитывалась 81,9 процента пользователей сети, а в 2016 - 74,6 процента. Кроме того, по словам аналитиков, доступность интернета в гендерном разрыве по РК отличается незначительно: 87,1 процента для мужчин против 84,9 процента для женщин.

Для сравнения: в соседнем Узбекистане, по данным International Telecommunication Union (ITU), в 2019 году уровень проникновения интернета среди женщин составил лишь 66 процента, в то время как среди мужчин — 75 процентов. В Казахстане в 2019 году уровень проникновения интернета для женщин составлял 81 процент, для мужчин — 82,8 процента.

В региональном разрезе в двух регионах РК доля женщин, имеющих доступ к интернету, преобладает над долей мужчин: в Нур-Султане (93,2 процента против 92,7 процента) и Актюбинской области (86,1 процента против 85,6 процентов). В остальных регионах разница между пользователями в гендерном разрыве в пользу мужчин составляет от 0,7 п.п. в Северо-Казахстанской области до 4,9 п.п. в Акмолинской области.

Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, в 2020 году составила 92,4 процента. Доступ к фиксированному широкополосному интернету имеет лишь половина домохозяйств, в то время как к мобильному высокоскоростному интернету — 85,7 процента.