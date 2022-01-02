Мужчину унесло на воздушном шаре в горах Алматинской области

Фото: pixabay.com

В Талгарском районе Алматинской области человека на воздушном шаре унесло в горы. Спасателям удалось найти его в ущелье Салдатсай и доставить в безопасное место, передает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Инцидент произошел 1 января. В 16:43 на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в горно-лыжном комплексе "Ак-булак" Талгарского района, в результате порывистого ветра и обрыва страховочных канатов, человека на воздушном шаре унесло в сторону гор.

На место вызова незамедлительно выехали силы и средства подразделений МЧС РК из СПЧ-2 города Талгара (семь сотрудников, две единицы техники) и Республиканского оперативно-спасательного отряда (семь сотрудников, одна единица техники, один кинологический расчет). В корзине улетевшего шара оказался инструктор по полетам на воздушном шаре.

Благодаря навыкам управления и самоспасения ему удалось самостоятельно приземлиться на холме.

Сотрудники Специализированной пожарной части Талгара нашли инструктора в ущелье Салдатсай и доставили в безопасное место. Жертв и пострадавших нет.