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Мужчину унесло на воздушном шаре в горах Алматинской области | BaigeNews.kz 2 января, 00:37
6880
Фото: pixabay.com

Мужчину унесло на воздушном шаре в горах Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области человека на воздушном шаре унесло в горы. Спасателям удалось найти его в ущелье Салдатсай и доставить в безопасное место, передает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Инцидент произошел 1 января. В 16:43 на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в горно-лыжном комплексе "Ак-булак" Талгарского района, в результате порывистого ветра и обрыва страховочных канатов, человека на воздушном шаре унесло в сторону гор.

На место вызова незамедлительно выехали силы и средства подразделений МЧС РК из СПЧ-2 города Талгара (семь сотрудников, две единицы техники) и Республиканского оперативно-спасательного отряда (семь сотрудников, одна единица техники, один кинологический расчет). В корзине улетевшего шара оказался инструктор по полетам на воздушном шаре.

Благодаря навыкам управления и самоспасения ему удалось самостоятельно приземлиться на холме.

Сотрудники Специализированной пожарной части Талгара нашли инструктора в ущелье Салдатсай и доставили в безопасное место. Жертв и пострадавших нет.

#происшествие #горы #Алматы #спасатели
2 января, 00:37
6880
Журналист

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