Мужчину арестовали за домогательства в автобусе в Нур-Султане

Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана

В Нур-Султане арестовали мужчину за домогательства в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

19 мая он был задержан по подозрению в приставании к несовершеннолетней девочке в автобусе.

В отношении 33-летнего мужчины было возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП ("Мелкое хулиганство"), проводилась проверка.

Сегодня стало известно, что решением специализированного межрайонного административного суда правонарушитель арестован на 10 суток.

Напомним, об инциденте в автобусе рассказала в соцсетях мама потерпевшей 12-летней девочки. По словам родительницы, неизвестный мужчина приставал к её дочери. Испуганная девочка попросила встретить её, потому что боялась преследования. Женщина позвонила дочери по видео, и это остановило мужчину. После мать пострадавшей сообщила о произошедшем в полицию.

Департамент полиции Нур-Султана просит граждан в случае противоправных действий незамедлительно сообщать в полицию либо через мобильное приложение 102.