Мужчина ограбил дом бывшей жены в Шымкенте

Фото: pixabay.com

Мужчина украл из дома бывшей жены золотое кольцо и газовые баллоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Шымкента.

О незаконном проникновении в свою квартиру бывшего мужа рассказала сама пострадавшая. По её словам, из квартиры мужчина украл золотое кольцо стоимостью 50 тысяч тенге и четыре газовых баллона стоимостью 30 тысяч тенге.