Мужчина ограбил дом бывшей жены в Шымкенте

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Мужчина украл из дома бывшей жены золотое кольцо и газовые баллоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Шымкента.
О незаконном проникновении в свою квартиру бывшего мужа рассказала сама пострадавшая. По её словам, из квартиры мужчина украл золотое кольцо стоимостью 50 тысяч тенге и четыре газовых баллона стоимостью 30 тысяч тенге.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка проверили все камеры видеонаблюдения вблизи места происшествия и установили местонахождение похитителя. 45-летнего мужчину задержали на территории города. Свою вину он признал. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”", - рассказали в ДП Шымкента.
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