Мужчина ложился на дорогу и пытался спрыгнуть с моста в Шымкенте

Собиравшегося спрыгнуть с моста мужчину спас полицейский в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
"К инспектору полка патрульной полиции, который нёс службу на пересечении улиц Толе би и Анарова, подошёл гражданин и сообщил о том, что некий мужчина собирается прыгнуть с моста по Капал батыра. Оперативно среагировав, старший лейтенант полиции Жанболат Тастахов направился в сторону моста, где обнаружил стоящего за перилами мужчину. Страж порядка, удерживая мужчину от падения разговором, незаметно подошёл к нему и, схватив его, перетащил в безопасное место", - сообщили в ДП.
Произошедшее записалось на видеожетон полицейского. По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления установлено, что сначала мужчина несколько раз лёг на проезжую часть дороги перед движущимися автомобилями.
"Ежедневно во время несения службы сталкиваюсь с различными обстоятельствами. Всегда изо всех сил стараюсь оказывать помощь гражданам в трудную минуту. Слава Богу, успел спасти мужчину", - говорит старший лейтенант.